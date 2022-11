Una de las agrupaciones juveniles de música pop más conocidas del mundo, BTS, junto a la más famosa cantante de música de los mundiales de fútbol, Shakira, quien además se encuentra en el centro de la opinión pública luego de que se diera a conocer la separación con su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué; podrían estar juntos en una colaboración, según se ha hecho saber a través de rumores. Es por ello que en esta nota te contaremos los detalles de esta noticia.

¿BTS Y SHAKIRA JUNTOS? ESTO ES LO QUE SE SABE

La agrupación BTS tendría preparado un show junto a Shakira en noviembre en el mundial de Qatar 2022, según se dio a conocer a través de medios de comunicación como Music Mundial; que solo refuerza algo que ya se venía rumoreando: una posible participación del género KPop en el mundial.

El medio de comunicación señala que en la ceremonia de inauguración se espera que Shakira haga presencia, sin embargo, ella podría estar acompañada de los cantantes de BTS, pues la noticia se da a propósito del reciente viaje de Jungkook a la sede del mundial donde grabó algunos videos promocionales.

Además de ello, se estaría considerando que podría existir una canción original del KPop para la copa del mundo, lo que sería épico para el género musical.

QUÉ ES BTS

BTS es un grupo surcoreano que goza de gran popularidad en todo el mundo y que tiene uno de los grupos de fans más conocidos del mundo.

BTS está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. La banda debutó el 13 de junio de 2013, bajo la compañía Big Hit Entertainment, con la canción “No More Dream”, incluida en su primer sencillo “2 Cool 4 Skool”.

Pese a este lanzamiento, BTS alcanzaría la fama en el año 2015, con sus lanzamientos de la serie The Most Beautiful Moment in Life: Part 1 (2015), Part 2 (2016), y Young Forever (2016).

Estos 7 jóvenes han demostrado su talento en los escenarios, quienes se han hecho acreedores de varios premios en importantes ceremonias, no solo de Corea del Sur, sino en galas internacionales importantes como Billboard.

Los miembros fueron incluidos en la edición internacional de la revista Time como “Líderes de la nueva generación”, y fueron parte de la lista de las personas más influyentes del mundo en 2019.

Además de ello, Forbes Corea los reconoció como las celebridades más destacadas del país en 2018 y 2020, en tanto que el grupo se posicionó en el número 43 de la Forbes Celebrity 100 de 2019 como una de las agrupaciones con mayores ingresos del mundo.

En el año 2020, BTS inició bien con el lanzamiento de su álbum musical “Map of the Soul: 7″.

LO QUE DEBES SABER SOBRE SHAKIRA

Shakira y Gerard Piqué llevan siendo un tema que sigue generando diversas opiniones, y esto tras confirmar su separación debido a que salió a la luz la supuesta infidelidad del futbolista a la cantante con Clara Chia Martí, una mujer más joven que la cantante, según medios españoles.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el breve comunicado que envió Shakira, tras una relación que inició en 2010, durante el Mundial de Sudáfrica.

Durante sus casi 12 años de relación intentaron mantener un gran hermetismo respecto a su vínculo, sobre todo con la llegada de sus dos hijos. Pero las especulaciones de las infidelidades se hacían más fuertes y eso los hizo estar en medio de la opinión pública.

Fueron estas acciones por lo que, en un primer momento, se especulaba mucho sobre esta ruptura en España, ya que Gerard Piqué se había mudado a su piso de soltero en Barcelona y llevaba algunas semanas viviendo allí. Luego de todo esto, la información se confirmó y estalló en los medios de comunicación no solo de ese país, sino de todo el mundo.

A partir de ahí, han ido ocurriendo hechos que no confirman nada pero que dan para la imaginación de los fanáticos de ambas figuras del fútbol y la música. Uno de ellos, por ejemplo, es la interpretación de Shakira junto a Rauw Alejandro con “Te felicito”, quien muchos creen que es una indirecta para el defensa español tras la ruptura.

Por otro lado, en lo legal, según medios españoles, Shakira no le estaría llevando ventaja a Gerard Piqué sobre la custodia de sus hijos ya que el menor nació en España y tiene más facilidades de poder realizar una vida tranquila y normal en tierras europeas, que en Estados Unidos, como pretendía la cantante.

A esto, se le sumaron las imágenes de Gerard Piqué con su nueva pareja, la joven Clara Chia Martí, quien sería la cereza del pastel que indicaría que la relación entre el deportista y la intérprete de la “las caderas no mienten” ya llegó a su inminente final.

Posterior a eso, una entrevista de Shakira para el medio de comunicación español, ELLE, puso más tensa la situación, en donde la cantante se refirió por primera vez a cómo afrontaba la separación que tuvo con su ex pareja, además de cuál era su panorama respecto a las dificultades judiciales que vivía.

No obstante, también contó los sacrificios que hizo por mantener la relación de pareja que tenían ambos, además de cómo se encontraba su salud mental respecto a la separación y posterior acoso de los medios de comunicación que sus hijos y ella viven día a día.

Con un Gerard Piqué indignado por las declaraciones de su ex pareja Shakira, y con un mutismo completo, al deportista luego se le ha visto de la mano con su actual pareja Clara Chia Martí, quien según medios de comunicación español, se encuentra devastada tras la publicación del nuevo éxito de Shakira que titula “Monotonía”, la primera canción que la colombiana sacó a la luz luego del anuncio oficial de la ruptura amorosa con el padre de sus dos hijos.