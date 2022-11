Es oficial ARMY. Big Hit Music confirmó que RM de BTS será el tercer miembro en preparar el lanzamiento oficial de su álbum en solitario, el cual lleva por nombre ‘Indigo’, asimismo dejó al descubierto la fecha de su lanzamiento.

El anuncio oficial se hizo a través de la red social de la discográfica, sin embargo Namjoon se adelantó un poco a la publicación y expresó su emoción por este nuevo proyecto, además agradeció a todos sus seguidores por su constante apoyo durante todos estos años como miembro de la boyband.

“Hola. Por fin. Gracias a ustedes, mi primer álbum será lanzado. Trabajamos duro por cuatro años”, escribió el idol en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, ARMY ha podido disfrutar del lanzamiento de Jack In The Box a cargo de J-Hope y The Astronaut en la voz de Jin. Ahora, muy pronto escucharemos nuevas canciones con RM como solista.

¿Cuándo será lanzado ‘Indigo’?¿Qué colaboraciones traerá este nuevo álbum? Conoce a continuación todos los detalles revelados hasta la fecha.

Se confirma lanzamiento de Indigo: ¿Cuándo será lanzado el primer álbum de RM?

El 11 de noviembre a la medianoche KST, RM de BTS reveló a todos sus seguidores el primer adelanto de su próximo álbum en solitario. Titulado “Indigo”. Asimismo, Big Hit confirmó el anuncio del idol con la fecha y nombre del nuevo proyecto de Namjoon.

El álbum podrá estar disponible en todas las plataformas musicales a partir del 2 de diciembre de este año.

La versión física del álbum podrá reservarse a través de Weverse Shop a partir del martes 15 de noviembre, a las 11 a.m. KST. En Perú, la fecha de preorden sería las 9 p. m. del lunes 14 de noviembre.

Hasta el momento se ha confirmado una colaboración de Pharrell, pero también se ha informado que RM colaborará con el grupo de rock Cherry Filter.