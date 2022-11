BTS sorprende con épico video de la coreografía oficial de “Run”

Una sorpresa para todos sus fans. La boyband de K-pop más famosa del momento, BTS, compartió recientemente un video de su práctica de baile para “Run BTS”, ¿cómo reaccionó su ARYM?

Run de BTS es una canción lazada en junio del 2022, con el primer álbum de antología del grupo llamado “Proof”. Si bien la coreografía oficial de la canción fue presentada en vivo en el último concierto que ofrecieron como banda en Busan, ahora Bangtan nos muestra los pasos de baile en su práctica de ensayo.

El domingo 13 de noviembre, BTS compartió un video de ellos practicando su coreografía para “Run BTS” con el apoyo total de un gran grupo de bailarines de respaldo. El clip recién lanzado en su cuenta oficial de YouTube ofrece una vista completa de los poderosos movimientos de baile de los siete miembros a lo largo de la canción.

El video de la coreografía lleva un día en la plataforma de YouTube y ya cuenta con más de 9.4 Millones de reproducciones.

¿Cuál fue la reacción de ARMY? Sus fanáticos no dudaron en hacer viral el video y los pasos de baile de la canción que ya es todo un challenge en TikTok. En Twitter nombres de sus integrantes como “Park Jimin”, “Min Yoongi”, “J-Hope”, son tendencia.

QUÉ ES BTS

BTS es un grupo surcoreano que goza de gran popularidad en todo el mundo y que tiene uno de los grupos de fans más conocidos del mundo.

BTS está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. La banda debutó el 13 de junio de 2013, bajo la compañía Big Hit Entertainment, con la canción “No More Dream”, incluida en su primer sencillo “2 Cool 4 Skool”.

Pese a este lanzamiento, BTS alcanzaría la fama en el año 2015, con sus lanzamientos de la serie The Most Beautiful Moment in Life: Part 1 (2015), Part 2 (2016), y Young Forever (2016).

Estos 7 jóvenes han demostrado su talento en los escenarios, quienes se han hecho acreedores de varios premios en importantes ceremonias, no solo de Corea del Sur, sino en galas internacionales importantes como Billboard.

Los miembros fueron incluidos en la edición internacional de la revista Time como “Líderes de la nueva generación”, y fueron parte de la lista de las personas más influyentes del mundo en 2019.

Además de ello, Forbes Corea los reconoció como las celebridades más destacadas del país en 2018 y 2020, en tanto que el grupo se posicionó en el número 43 de la Forbes Celebrity 100 de 2019 como una de las agrupaciones con mayores ingresos del mundo.

En el año 2020, BTS inició bien con el lanzamiento de su álbum musical “Map of the Soul: 7″.