LEE TAMBIÉN: El Festival de Cine de Lima 2022 tendrá homenaje a Yvonne Frayssinet y Mercedes Morán

“Yo sí soy la Madre Patria porque me he portado bien toda la vida, he trabajado muchísimo por mis pasiones, el teatro y el cine, y esto trasciende. Mucha gente se ha divertido conmigo, también se ha conmovido y pensado. Considero que he dado demasiado, ojalá pudiese dar más”, reflexiona una de las actrices más representativas de nuestro país.

Yvonne Frayssinet está casada con el actor argentino Marcelo Oxenford. (Foto: Julio Reaño / Maquillaje: Balbony Estilistas" / Disfraces Comercial Julissa) / JULIOREA

En 1978, Frayssinet Gaviria incursionó en la pantalla grande interpretando a Tía Claudia en el primer episodio de “Cuentos inmorales” de José Carlos Huayhuaca. “Cuando Pepe me preguntó si quería participar, le dije que tenía un poco de miedo porque nunca había hecho cine. Al final, el proyecto, la puesta y el personaje me encantaron. El cine me atrapó”, destaca la artista.

“Recuerdo que en ese tiempo hacer cine era carísimo, no se podían repetir las escenas porque se hacían con rollo, por eso muchas veces salían con errores. Yo he tenido la suerte de participar en varios largometrajes, como en 20, pero no todos se conocen, algunos no salieron”, aclara.

La artista de 72 años también integró el elenco de actores de “¿Y dónde está el muerto?” (1990), pero fue en “Tinta Roja” (2000), cinta dirigida por Francisco Lombardi y protagonizada por Giovanni Ciccia, donde alcanzó mayor notoriedad en el cine.

“En la película de Lombardi interpreté a Roxana, una periodista de noticias rojas y sanguinarias, que se robaba las notas de otros, era una fisgona, amante del editor. Cuando pasé casting para este papel, me arreglé, me pinté, me puse minifalda, me salió del alma, pues estaba segura que el personaje iba a ser mío”, recuerda Frayssinet sobre uno de sus roles en el cine más recordados.

Destaca, además, que luego de 20 años del estreno de este icónico filme nacional, basado en la novela homónima del chileno Alberto Fuguet, la historia que cuenta parece no haber perdido vigencia. Cuando he vuelto a ver esta película, he sentido como si estuviésemos viviendo lo mismo actualmente, con prensa amarilla, falta de valores, un entorno político desagradable, nada ha cambiado”, señala.

En “Mariposa Negra” (2006), thriller de Francisco José Lombardi, basado en la novela “Grandes miradas” de Alonso Cueto, Frayssinet da vida a Dotty Pacheco, un personaje fuerte y oscuro, vinculado a las más altas esferas del poder político peruano, que —según la actriz— es uno de los roles más retadores de su gran labor en la pantalla grande.

“Fue un papel difícil, sucio, Dotty miraba a una chica con deseo, algo que no es familiar para mí; pero Melania Urbina, que es una actriz maravillosa, me ayudó a desenfadarme. Fue una película que desnudaba la corrupción, un retrato del Perú, basada en hechos reales, con un gran contenido”, señala la actriz tras asegurar que en dicho filme desarrolló una de las escenas más difíciles de su carrera.

“La escena de sexo que tengo con Melania fue una de las más retadoras, fue difícil, increíble, pero se logró, se hizo muy bien”, precisa.

Con Rebeca, rol que tuvo en las dos entregas de “Margarita” (2016 y 2018), comedia de Frank Pérez Garland, la situación fue opuesta. Yvonne Frayssinet asegura que este fue un personaje “completamente divertido y relajado”.

Frayssinet también integró el elenco de actores de las películas: ¿Y... dónde está el muerto?” (1992), “Muerto de amor” (2002), “Both” (2005), “Sugar en aprietos” (2022), entre otras.

Su reflexión sobre el cine actual

La actriz comenta que en el cine peruano se requieren con urgencia historias más reflexivas, que representen nuestras costumbres e idiosincrasia, que nos acerquen a nuestras raíces.

“Se está perdiendo el buen gusto en el cine, faltan más historias con contenido, el Perú es un país tan rico, tenemos mitos, leyendas, un pasado milenario, con riqueza histórica, cultural, que debemos darlo a conocer”, destaca.

─¿Cómo has visto evolucionar (o no) la industria del cine?

La nueva generación está haciendo mucho cine, hay ese cambio. Los jóvenes ahora dicen lo que quieren decir, ya no son los grandes los que miran por ellos. Acabo de ver “Cosas de amigos” (Película dirigida por Giovanni Ciccia), te ríes mucho, pero también te impacta la intolerancia. Son actores jóvenes que han llevado al cine lo que se está viviendo, descubren que un amigo es gay y en lugar de ayudarlo tratan de convertirlo. Hay que ser tolerantes, comprensivos, hay que amarnos.

─¿Cuáles son los retos para las nuevas generaciones?

Superar la falta de apoyo, pues el Estado no apoya el arte, y sin arte, sin cine, sin teatro, un país es un redil. Nos quieren convertir en un redil y somos seres humanos pensantes, creativos, imaginativos, constructivos. Siento pena por los jóvenes que tienen ideas muy buenas, pero por falta de apoyo no las cristalizan, no acceden a las universidades, no concluyen sus proyectos, truncan sus sueños.

─Es difícil ser artista en el Perú. ¿Se puede vivir del arte?

Es muy difícil, yo he salido adelante por terca, porque me gusta, porque soy apasionada y por suerte siempre he tenido trabajo. En este ambiente hay mucha rivalidad, competencia y pocas ofertas laborales.

─Como ya es tradición, cada año el Festival de Cine de Lima rinde homenaje a un peruano destacado en el séptimo arte. Este año la elegida eres tú. ¿Cómo recibes esta distinción? ¿Qué representa para tu carrera?

Me encanta que sea un homenaje en vida y que me hayan elegido. El cine es apasionante, te desnuda el alma, tienes que ser totalmente real, es difícil, pero satisfactorio. Lamentablemente por la serie y las obras de teatro he tenido que decir no a varias películas.

Peruana destacada

Frayssinet, quien recibe este homenaje en medio de las celebraciones por los 201 años de independencia de nuestro país, reflexiona sobre el momento que vive el Perú. Además, realza el valor de Kimberly García, ganadora de dos medallas de oro en el Mundial de Atletismo de Oregón 2022, y felicita el premio Platino que ganó José Celada, director de “Ainbo, la guerrera del Amazonas”.

─Como “Madre Patria” y peruana que has honrado al país con tu arte, ¿cuál es tu sentir por este Perú golpeado y sangrante?

Cuando estábamos haciendo la sesión de fotos, me preguntaba, cómo debía encarar el momento. Me dije: ‘Soy la Madre Patria y tú (Perú) eres mi hijo, explícame a dónde me estás llevando. Y cuando agarré la vara, le dije al Perú que lo amaba y le pregunté qué puedo hacer para que salga adelante.

─¿Y cuál crees que es el paso urgente que debemos dar para tratar de superar la crisis económica, política, social, educativa, institucional y de valores que enfrenta nuestro país?

La educación es lo principal, los jóvenes no cuentan con la educación adecuada ni suficiente para salir adelante. El gobierno tiene que poner énfasis en esa problemática y empezar a trabajar por nuestros niños y jóvenes. Cómo es posible que hayamos llegado a este extremo, tantas denuncias, suciedad, todo se cae a pedazos, incluso hay programas deleznables, hay cosas que se dicen, que se sacan en cara. Estamos en “Tinta roja” y “Mariposa negra”, todo da vueltas. Es otra escena, pero es la misma obra. La historia se repite.

La actriz Yvonne Frayssinet lleva más de cuatro décadas haciendo cine. (Foto: Julio Reaño / Maquillaje: Balbony Estilistas" / Disfraces Comercial Julissa)