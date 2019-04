"Avengers: Endgame": ¿qué personajes mueren en la última película de los 'Vengadores'?

Lista de personajes muertos en Avengers 4 Endgame | CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Tal como se esperaba, "Avengers: Endgame" marcó la despedida de algunos personajes claves del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), por no decir algunos de los más importantes.

La guerra fue ganada. Thanos cayó junto a su ejército oscuro, pero para lograr la victoria tuvieron que hacerse algunos sacrificios para los que más de un fan no está preparado. Después de todo, han sido más de 10 años con los personajes más famosos de Marvel Comics convertidos en carne y hueso.

¿Quiénes murieron en "Avengers: Endgame"? Lamentablemente, los siguientes personajes:

1. BLACK WIDOW / NATASHA ROMANOFF (SCARLETT JOHANSSON)

El viaje de la ‘Viuda negra’ fue uno de los más difíciles de "Avengers: Endgame". Después de los eventos de "Infinity War", si bien derrotan y matan a Thanos en su refugio –Thor le corta la cabeza con Stormbreaker–, las personas que perdieron no vuelven a casa y para Natasha eso significa haber perdido a su familia. Ella no tenía nada. Solo a los Avengers. Pero cinco años después de la gran desaparición, los ‘Vengadores’ apenas sobreviven. De hecho, Hawkeye se aleja de su rol de superhéroe y pasa a ser un vigilante conocido como Ronin.

La esperanza solo renace cuando Ant-Man reaparece con una chance de arreglar las cosas: los viajes en el tiempo a través del Reino Cuántico para recuperar a las familias perdidas, a los compañeros caídos, a la vida en sí. Pero el viaje en el tiempo no es suficiente. Deben encontrar las Gemas del Infinito antes que Thanos, así que reconciliada con Clint Barton, Natasha viaja a Vormir con este para apoderarse de la Gema del Ama, sin siquiera imaginar que le costaría la vida.

Clint y Natasha sabían que Thanos salió de Vormir con la piedra pero sin su hija Gamora, pero no sabían que el titán debió sacrificarla a pedido de la misma gema. La persona que quiere poseer la Gema del Alma debe sacrificar a la persona que más ama, y en el caso de ambos ‘Vengadores’, su compañero de turno es esa persona.

¿Qué pasa entonces? Se enfrascan en una riña de sacrificio. El ganador tendría la posibilidad de morir por el otro, pero cuando parecía que este sería Clint, Natasha salta detrás de él al abismo, al punto que ambos quedan colgando, con la ‘Viuda’ en una situación más delicada, apenas sostenida por el arquero. Al final, Natasha simplemente se deja caer y muere al estrellarse contra el piso. Clint consigue la gema, pero pierde a ‘Nat’.

2. THANOS (JOSH BROLIN)

El Thanos del pasado –el del presente fue asesinado por Thor– descubre los planes de los Avengers y con ayuda de la Gamora de su misma época viaja al futuro y ataca a los ‘Vengadores’ en su propia base. Thanos derrota sin muchos problemas al Capitán América, Iron Man y Thor, mientras sus secuaces intentan recuperar las Gemas del Infinito después de que los desaparecidos vuelven al lugar del que nunca debieron marcharse.

Creyendo todo a su favor, Thanos convoca a su ejército entero. A la Black Order, outriders y chitauris. Sin embargo, su ventaja termina cuando los desvanecidos regresan al campo de batalla, transportados por Doctor Strange. Todos han vuelto y todos pelean. Desde Spider-Man hasta Black Panther, desde Falcon hasta Scarlet Witch, pero Thanos es muy poderoso y por momentos recupera espacio y se apodera del guantelete fabricado por Tony Stark. Sin embargo, es incapaz de dar un nuevo ‘snap’. Captain Marvel, recién llegada del espacio, no se lo permite. El ‘Cap’ no se lo permite. Iron Man no se lo permite. Tony, además, le roba las gemas y en el acto crea un nuevo guantelete para su traje y chasquea los dedos.

Inmediatamente los villanos se hacen polvo, uno por uno, y sabiéndose derrotado, Thanos se sienta y espera hasta que se desvanece como todos los demás.

3. IRON MAN / TONY STARK (ROBERT DOWNEY JR.)

Se acabó la guardia del héroe que lo empezó todo: Tony Stark (Foto: Avengers: Endgame / Marvel Studios) Marvel Studios

Tony sabía que ningún ser humano podía aguantar el poder de las Gemas del Infinito, pero aun así las usó y pagó el precio de salvar al universo.

Previamente Hulk había manipulado el poder de las piedras para recuperar a todos los desaparecidos y las consecuencias en su cuerpo fueron notorias: prácticamente perdió su brazo. El Thanos del presente, por su parte, reconoció que casi muere por usar las piedras, así que a Tony, en su condición de ser humano, solo podía pasarle algo peor.

Tras desaparecer Thanos, el poder de las gemas comenzó a consumir el lado derecho de Tony y sus signos vitales empezaron a fallar. No tenía salvación y apenas aguantó para despedirse de Rhodey, su mejor amigo, de Peter Parker, su aprendiz, y de Pepper Potts, la mujer de su vida.

Pepper al menos pudo asegurarle que su hija y ella estarían bien. Solo después de eso el cuerpo de Tony Stark se apagó.

TRÁILER DE "AVENGERS: ENDGAME"

"Vengadores: Endgame" será estrenada a finales de abril a nivel mundial (Video: Marvel Studios)

SINOPSIS DE "AVENGERS: ENDGAME"

“Tras los eventos devastadores de Avengers: Infinity War, el universo está en ruinas por culpa del 'Titán loco', Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedan, los Avengers deben reunirse una vez más para deshacer las acciones de Thanos y restaurar el orden del universo de una vez y para siempre, sin importar las consecuencias que pueda tener”.

"AVENGERS: ENDGAME" BATE RÉCORDS

Según las primeras estimaciones proporcionadas por Deadline, Variety y The Hollywood Reporter, en este primer día de estreno la película habría conseguido 107,2 millones de dólares en China.



Cabe mencionar que 'Infinity War' hizo 65 millones de dólares en China durante su primer día en cines. Es decir, ‘Endgame’ hizo alrededor de 65% más respecto a su predecesora.



Según las estimaciones, 'Avengers: Endgame' recaudará 521 millones de dólares solamente en China, convirtiéndose así en la película extranjera más taquillera de la historia de dicho país.