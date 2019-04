"Avengers: Endgame": ¿qué pasó con Thor en la película?

¿Qué pasó con Thor en Avengers 4 Endgame? | CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Thor debió apuntar a la cabeza de Thanos en la recta final de "Avengers: Infinity War". Si lo hacía, Thanos no hubiese eliminado a la mitad de los seres vivientes del universo, no hubiese ganado la primera parte de la ‘Guerra del infinito’ y la humanidad no hubiese pasado cinco años en la oscuridad, así que al empezar "Endgame", el ‘Dios del trueno’ está sumido en la autocompasión, en la cerveza y en el dolor. Sin embargo, eso no dura mucho tiempo.

"Avengers: Endgame" parte algunas semanas después de los eventos de "Infinity War", cuando Tony Stark regresa a la Tierra con ayuda de Carol Danvers, cuando Thor no deja de sentirse responsable del día de la desaparición.

Reunidos los Avengers, con ayuda de Nebula ubican a Thanos en un planeta distante rebautizado como el Jardín, donde el grupo en conjunto lo reduce solo para descubrir que las Gemas del Infinito han sido destruidas y que no hay forma de traer de vuelta a los caídos. En esas circunstancias, sin mediar razones, Thor usa su Stormbreaker para decapitar al ‘Titán loco’. Nadie puede creerlo.

THOR, CINCO AÑOS DESPUÉS

Cinco años después, los sobrevivientes no terminan de aceptar la muerte de sus seres queridos, incluidos los Avengers, por lo que la reaparición de Scott Lang abre las puertas a las esperanzas… y al retorno de Thor.

Convencidos de que el Reino Cuántico es la respuesta para recuperar a los desaparecidos, Bruce Banner y Rocket Raccoon localizan a Thor en Nueva Asgard, un pueblo en la Tierra que alberga a los pocos asgardianos que quedan en el universo, pero el ‘Dios del trueno’ ya no es el mismo.

Thor reapareció totalmente cambiado en "Avengers: Endgame" (Foto: Marvel Studios) Marvel Studios

Thor ahora es gordo y tiene mucha más melena. Además es un bebedor empedernido, un adicto de los videojuegos, de la televisión por cable, y no quiere saber nada de Thanos. Solo quiere saber de sus amigos y de "Fortnite", aunque regresa con los Avengers tras enterarse que todavía hay una forma de arreglar las cosas y, por supuesto, tras enterarse que hay un barril de cerveza esperándolo.

Cuando los Avengers se preparan para viajar en el tiempo y apoderarse de las Gemas del Infinito antes que Thanos, Thor recibe la misión de recuperar la Gema de la Realidad de Asgard junto a Rocket durante los eventos de "Thor: The Dark World", pero reencontrarse con Jane Foster y su madre es demasiado para el ‘Dios del trueno’.

Thor no se siente preparado para dar el siguiente paso, para eliminar el miedo y recuperar su vieja vida, pero su madre lo encuentra, condenada a morir ese mismo día, lo devuelve en sí, al tiempo que le pide que coma ensalada. En tanto, Rocket se apodera del Aether, que extrae del cuerpo de Jane, y juntos regresan al presente, aunque con un regalo adicional: Mjolnir.

Recolectadas todas las gemas, Hulk las usa para traer de vuelta a los desaparecidos, pero apenas chasquea los dedos, el Thanos del pasado lanza una ofensiva que por poco aniquila a los superhéroes más fuertes de la Tierra.

Thor es obligado a pelear una vez más contra Thanos, con ayuda de Iron Man y el Capitán América, pero el ‘Titán loco’ ha vuelto más poderoso que nunca, así que los golpes con Stormbreaker no alcanzan, tampoco los del ‘Cap’ con Mjolnir. Solo pueden derrotarlo cuando todos los guerreros de la Tierra combaten, incluidos los habitantes de Nueva Asgard, con Valkyrie a la cabeza.

Al final, Thanos es detenido por el sacrificio de Tony Stark, y devuelto todo a la normalidad, cinco años después del día más triste del universo, Thor decide emprender un nuevo viaje.

Como busca su lugar en el mundo, Thor deja como reina de Nueva Asgard a Valkyrie y se marcha con los Guardianes de la Galaxia, sin saberse si de aquí en adelante será uno de sus integrantes o si esta será una excusa para despedir a Chris Hemsworth del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

