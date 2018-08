Barbara Harris: falleció actriz de "Family Plot" a los 83 años

La actriz estadounidense Barbara Harris, que trabajó con cineastas como Robert Altman o Alfred Hitchcock, murió el martes a los 83 años, informó el periódico Chicago Sun Times.

La artista, que había permanecido durante años fuera de los grandes focos del mundo del espectáculo, falleció en la localidad de Scottsdale (Arizona, EE.UU.) debido a un cáncer.

Nacida el 25 de julio de 1935 en Evanston (Illinois, EE.UU.), Harris comenzó su carrera en el circuito teatral de Chicago antes de mudarse a Nueva York para triunfar sobre los escenarios de Broadway.

En 1967 se llevó el premio Tony a la mejor actriz de un musical por su papel en "The Apple Tree".

Harris dio posteriormente el salto a Hollywood, donde recibió una nominación al Oscar a la mejor actriz secundaria por su participación en la cinta "Who Is Harry Kellerman and Why Is He Saying Those Terrible Things About Me?" (1971).

Sus dos papeles más importantes en la gran pantalla llegaron de la mano de Robert Altman, que la fichó para el reparto coral de "Nashville" (1975); y de Alfred Hitchcock, quien contó con Harris en "Family Plot" (1976), la película con la que cerraría su filmografía como director.

La actriz también protagonizó junto a una joven Jodie Foster la cinta original de "Freaky Friday" (1976), una comedia en la que una madre y una hija intercambian sus cuerpos y que tuvo varias versiones posteriores como la que encabezaron en 2003 Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.



