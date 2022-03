Conforme a los criterios de Saber más

Respóndame esto, querido lector: ¿Qué actor desconocido ha participado en algunas de las producciones más críticamente aclamadas de las últimas dos décadas? Si tu respuesta es Paul Dano, estás en lo correcto. Aunque desapercibido en el cine comercial, su currículum habla más que cualquier póster: ha trabajado con Paul Thomas Anderson, Ang Lee, Kelly Reichardt, Rian Johnson, Bong Joon-ho, Denis Villeneuve y Steve McQueen, entre otros.

Ahora Dano toma prominencia al interpretar al perturbador Acertijo (the Riddler) en “The Batman”, en cines desde el próximo 3 de marzo. Dejando detrás las excéntricas caracterizaciones de Frank Gorshin y John Astin en “Batman” (1966), así como la de Jim Carrey en “Batman Forever” (1995); la nueva película muestra al personaje como una mente retorcida de inspiración parcial en el asesino del Zodiaco.

Como parece ya tradición en torno a los actores que interpretan a los villanos en las películas de Batman, esta versión del Acertijo llevó al Paul Dano a un estado mental turbio. “ Hubo algunas noches en las que probablemente no dormí tan bien como hubiera querido, simplemente porque era un poco difícil salirse de este personaje ”, dijo en una entrevista a Entertainment Weekly. “Se necesita mucha energía para llegar a ese punto. Y de alguna manera tienes que mantenerla una vez que llegas ahí, porque el entrar y salir es un poco difícil”.

La estrella que huía a la fama

Paul Dano nació en la ciudad de Nueva York el 19 de junio de 1984, hijo de un asesor financiero Paul A. Dano y la ama de casa Gladys Dano. Cuando era niño, su familia se mudó de Manhattan a Wilton, Connecticut, donde se empezó a involucrar en el teatro comunitario local. En 1996, a los 12 años, Dano tuvo su debut en Broadway al aparecer en una puesta en escena del clásico “Heredarás el viento” (“Inherit the Wind”) junto a George C. Scott y Charles Durning.

En 1998, apareció por primera vez en la televisión al participar en un episodio de la sitcom “Smart Guy”. Dos años después, apareció en su primer largometraje en un papel menor en la cinta juvenil “The Newcomers” - curiosamente en la que también actuó un entonces desconocido Chris Evans- y un año después tuvo papel protagónico en la película “L.I.E.”, sobre un joven de 15 años que se involucra con un pedófilo (interpretado por Brian Cox).

Un joven Paul Dano junto a Brian Cox en una escena de la pelícual "L.I.E." (Foto: Lot 47 Films)

Con estas producciones, así como una participación en la popular serie “Los Sopranos” y un puñado más de películas, la carrera de Paul Dano daba todas luces de estar destinada al estrellato. Pero el actor le tenía miedo a los posibles efectos que la fama podría tener en él. “ Para algunas personas, el ser una celebridad era atractivo, para mí era lo contrario. Casi era repelente ”, indicó en una ocasión a The Independent.

“Por alguna razón, me interesaba la idea del largo plazo”, explicó en una aparición en el programa “offCAMERA with Sam Jones” en 2015. “También porque creo que la fama me parecía aterradora y horrible. Que un montón de gente te haga fotos me parece horrible. Ahora lo manejo mejor, pero en ese momento todavía estás descubriendo quién eres y sientes que alguien te está pidiendo que seas algo que no eres.”

El actor, quien se autodenominó un “joven demasiado sensible”, también describió su acercamiento a la actuación desde sus inicios. “A veces es difícil y a veces es doloroso, dependiendo del tipo de escenas que tienes que hacer. Así que, creo que por eso me encantaba estar en ciertas atmósferas en las que parecía que todo se dirigía a algo que nos importaba, que compartimos y en lo que creemos.”

Sin escape

Según le indicó a The Guardian, su intención fue ir a la universidad unos años para alejarse de la actuación. Pero como sucede con muchos actores, el llamado de las tablas fue mayor y Dano continuó con su vocación, actuando junto a Daniel Day-Lewis en “The Ballad of Jack and Rose” (2005) y junto a Gael García Bernal y William Hurt en “The King” (2005).

Paul Dano junto a Steve Carell en la película de culto "Little Miss Sunshine". (Foto: Fox Searchlight Pictures)

Pero el papel que lo hizo conocido internacionalmente ocurrió un año después, cuando participó de un proyecto independiente titulado “Little Miss Sunshine” (2006) donde interpreta a Dwayne, un adolescente que ha tomado un voto de silencio hasta cumplir su sueño de ser un piloto de la Fuerza Aérea, otorgándole al personaje más dimensión de lo que su rol parece merecer a primera vista.

Esta capacidad de elevar todos los roles en los que trabaja también se vio en su siguiente gran proyecto, al ser reclutado para la película de Paul Thomas Anderson “There Will Be Blood”, película que lo volvió a reunir con Daniel Day-Lewis. Ambientada en inicios del siglo XX, la cinta gira en torno a Daniel Plainview (Day-Lewis), un desalmado magnate petrolero cuyo único punto redentor es haber adoptado al hijo huérfano de uno de sus antiguos compañeros mineros. Su búsqueda de un terreno petrolero lo pone en conflicto con Eli Sunday (Paul Dano), predicador cuyo hogar se encuentra encima de un valioso yacimiento.

Aunque en un inicio Dano solo tenía el papel secundario de Paul Sunday, el hermano de Eli, en medio de la producción se decidió que el actor interpretaría ambos papeles, cambiando la historia para que fueran gemelos idénticos.

“Tuvo dos días para prepararse para el papel”, recordó Day-Lewis a Chicago Movie Magazine. “Vino un viernes por la noche y el lunes ya estábamos rodando escenas con él. Y juro por Dios que ese día en el plató era un personaje reconocible y totalmente formado. Me atrevo a decir que estaba un poco inquieto en sí mismo, pero no lo habrías adivinado.”

En la misma publicación el actor británico, ganador de tres Premios Oscar, describió a Dano como “ uno de los más prometedores actores jóvenes trabajando en este momento ”.

Desde entonces, Paul Dano ha logrado pasar por algunos de los directores más interesantes en la actualidad, otorgando en cada una de sus participaciones memorables actuaciones sin importar la prominencia de su rol. Es así que en 2009 trabajó en la comedia de Ang Lee “Taking Woodstock”; en 2012 colaboró con Rian Johnson en el thriller de ciencia ficción “Looper”; “12 Years a Slave” con Steve McQueen y “Prisoners” con Denis Villeneuve en 2013; y “Okja” de Bong Joon-ho en 2017.

En 2018 también incursionó en otras facetas del cine, al dirigir, escribir (junto a su pareja Zoe Kazan) y producir el drama “Wildfire” , protagonizado por Carey Mulligan y Jake Gyllenhaal. La película fue bien recibida por la crítica especializada y mantiene un 94% de frescura en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes.

Acertijo indescifrable

Pero ahora el rol con el que Dano está llamando la atención es justamente el del Acertijo en “The Batman”; primer paso del actor en el creciente mundo de las películas basadas en tiras cómicas. “ Estaba esperando el (proyecto) adecuado, aquellos en los que colaboras con gente y material que te entusiasma. Y esto era definitivamente eso ”, dijo Paul Dano sobre la película de Matt Reeves en diálogo con EW . “Me sorprendió totalmente que el guion fuera tan bueno. Sentí de inmediato en la primera y segunda página que el director estaba visualizando la película que había escrito. Podías sentir, incluso en las escenas de acción, el tipo de energía que hay detrás de las peleas o la violencia, estaba muy bien concebida”.

Paul Dano como la versión del Acertijo en "The Batman" está inspirada en monstruos de la vida real como el asesino del Zodiaco. (Foto: Warner Bros. Pictures vía AP)

Mientras tanto, Reeves destacó la habilidad del artista, al que calificó de “camaleónico”. “ Es brillante en muchas maneras, pero creo que lo puedes ver pasar por una clase de sufrimiento interno en sus personajes . Puedes verlo de una manera activa, teniendo esta turbación psicológica que encuentro realmente cautivadora”.

Como en otros de sus roles más recordados, Dano no estará en el foco en gran parte de la película, con su versión del Acertijo prefiriendo mantenerse oculto mientras urde sus planes, poniendo a Batman, acostumbrado a su posición del anonimato, en una situación vulnerable.

Pero ese no es lo único que interesó a Dano de su rol, al describir tanto a Batman/Bruce Wayne y el Acertijo como dos caras de la misma moneda golpeados ambos por los traumas, creando una ambigüedad en la naturaleza del bien y el mal que, en su opinión, no suele ocurrir mucho en las películas de superhéroes actuales. “ Lo que sentí fue la oportunidad que Matt daba con un villano en esta película más realista, y potencialmente más terrorífico ”, afirmó. Y si hay algo que ha demostrado Dano a lo largo de su carrera, es el darle más dimensiones a sus interpretaciones, sin importar su simpleza inicial.

