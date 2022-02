Conforme a los criterios de Saber más

Desde que a mediados de 2020, Matt Reeves revelara las primeras imágenes de “The Batman”, los recelos hacia esta nueva entrega cinematográfica del ‘Hombre murciélago’ y sobre todo a la elección de Robert Pattinson como el nuevo ‘vigilante de Gotham’, han dado un giro de 180 grados. Al día de hoy, a menos de dos semanas de su estreno mundial en cines, la nueva cinta de Warner Bros y DC, la cual reinicia la franquicia, es una de las más esperadas del año.

Con tres tráilers en su haber, todo va quedando listo para este estreno que tiene como fecha elegida el 4 de marzo de 2022.

Afiche de The Batman.

Pero ¿Qué sabemos de este nuevo reinicio del también llamado ‘Caballero de la noche’? Un repaso, continuación, de lo se sabe de su historia, personajes y próximo estreno.

Un nuevo protagonista

Robert Pattinson interpreta a Batman en esta película, tomando así el relevo de Christian Bale, Ben Affleck, Michael Keaton, George Clooney o Val Kilmer, actores que en los últimos 30 años han interpretado al oscuro superhéroe.

En un principio, “The Batman” iba a contar con Ben Affleck como director y protagonista, después que este interpretara al superhéroe en “Batman v Superman: Dawn of Justice”, “Suicide Squad” (ambas de 2016), y “Justice League” (2017). Sin embargo, Affleck renunció al proyecto a principios del 2019.

En entrevista a GQ en 2020, Pattinson explicó porqué aceptó interpretar a Batman en esta nueva cinta: “Creo que a veces las desventajas, en las que definitivamente he pensado, las desventajas parecen ser ventajas. Me gusta el hecho de que no solo hay versiones muy, muy, muy bien hechas del personaje que parecen bastante definitivas, sino que estaba pensando que hay múltiples interpretaciones definitivas del personaje. Estaba viendo la realización de Batman y Robin el otro día. E incluso entonces, George Clooney decía que estaba preocupado por el hecho de que ya estaba hecho, que gran parte del terreno que deberías cubrir con el personaje ya está cubierto. ¿Y eso es en el ‘96, ‘97?”.

Michael Keaton, Christian Bale y Ben Affleck como Batman a lo largo del tiempo.

“Y luego está Christian Bale y el de Ben Affleck. Y luego pensé, es divertido cuando se ha cubierto más y más terreno. Como, ¿Dónde está la brecha? Has visto este tipo de versión más ligera, has visto una especie de versión hastiada, una especie de versión más animal. Y el rompecabezas se vuelve bastante satisfactorio al pensar... ¿tengo algo dentro de mí que funcionaría si pudiera hacerlo? Y luego también, es una parte heredada, ¿verdad? Me gusta eso. Hay tan pocas cosas en la vida en las que las personas se preocupan apasionadamente por ellas incluso antes de que sucedan. Casi puedes sentir ese retroceso de la anticipación, por lo que te da un poco de energía. Es diferente a cuando estás haciendo un papel y existe la posibilidad de que nadie lo vea. ¿Correcto? De alguna manera es, no sé...”, dijo el actor.

Personajes

El elenco de “The Batman” incluye también a Zoë Kravitz, que interpretará a Catwoman y quien será, de esta forma, la sucesora en este rol de Michelle Pfeiffer (”Batman Returns”, 1992), Halle Berry (“Catwoman”, 2004) y Anne Hathaway (”The Dark Knight Rises).

Además de Pattinson y Kravitz también aparecerán en “The Batman” los actores Paul Dano como The Riddler, Colin Farrell interpretando a El Pinguino, Andy Serkis, John Turturro y Jeffrey Wright, entre otros.

Zoë Kravitz y Robert Pattinson en una escena de "The Batman".

La historia

Poco a poco se va revelando la historia de “The Batman”. En la sinopsis de la cinta se lee lo siguiente:

“Dos años de acechar las calles como Batman (Robert Pattinson), infundiendo miedo en los corazones de los criminales, han llevado a Bruce Wayne a las profundidades de las sombras de Gotham City. Con solo unos pocos aliados de confianza, Alfred Pennyworth (Andy Serkis) y el teniente James Gordon (Jeffrey Wright), entre la red corrupta de funcionarios y figuras de alto perfil de la ciudad, este vigilante se ha establecido como la única encarnación de la venganza entre sus compañeros ciudadanos”

“Cuando un asesino apunta a la élite de Gotham con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas envía al mejor detective del mundo a una investigación del inframundo, donde se encuentra con personajes como Selina Kyle / Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / El Pingüino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) y Edward Nashton / El Acertijo (Paul Dano).

“A medida que la evidencia comienza a acercarse a casa y la escala de los planes del perpetrador se vuelve clara, Batman debe forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia al abuso de poder y la corrupción que durante mucho tiempo ha plagado a Gotham City”.

Robert Pattinson en una escena de The Batman.

Sobre la historia de “The Batman”, Reeves declaró a Empire: “Hemos visto muchas historias geniales sobre Bruce Wayne que presencia el asesinato de sus padres y luego trata de encontrar una manera de lidiar con eso perfeccionándose a sí mismo como Batman... pero quería hacer una historia en la que él ya haya pasado por los orígenes y aún no sepa exactamente cómo ser Batman. Es una historia del segundo año. Y quería que te conectaras con él. No solo como Bruce, sino también como Batman”.

Matt Reeves dirigiendo a Robert Pattinson en "The Batman". Foto: Moviemaker

Inspirado en Kurt Cobain

De cara al estreno de “The Batman”, Matt Reeves reveló detalles del guion y de lo que lo inspiró para escribir esta nueva entrega. “Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto, puse ‘Something In The Way’ de Nirvana”, le dijo Reeves a Empire en su edición de enero de 2021. “Empecé a conectar con Last Days, de Gus Van Sant, y la idea de esta versión ficticia de Kurt Cobain que habita una mansión en decadencia”, explicó el director.

Sobre la elección de Pattinson para el papel de Batman, Reeves señaló en la mista publicación: “Pensé que era una gran mezcla. También tiene esa cosa de Kurt Cobain, donde parece una estrella de rock, pero también sientes que podría ser un recluso”.

Robert Pattinson y Zoë Kravitz en The Batman.

Beber y respirar todos los días a Batman

En una reciente entrevista a la revista MovieMaker, esta destaca el trabajo de Reeves y sostiene que este basa su trabajo en The Batman en “películas estrenadas en su infancia en los setentas como Klute , Chinatown y All the President’s Men .

Sobre la forma de trabajo del director, Kravitz comenta en esta misma edición: “Matt es la persona y el director más específicos con los que he trabajado... y realmente creo que es una de sus mayores fortalezas. Creo que a veces se castiga a sí mismo por eso, porque probablemente puede volverse casi loco a veces. Pero su especificidad es realmente hermosa, especialmente en una película como esta, donde puede ser muy fácil concentrarse en las grandes secuencias de acción o las explosiones. Y él prestará atención a la forma en que pones una taza”.

Colin Farrell, quien interpreta a Oz, también conocido como El Pingüino, señaló por su parte: “Cada día, noche y día, come, bebe, duerme Batman y todos los personajes de esta mitología. Sin duda está encorvado sobre un monitor mientras hablamos, todavía terminando de dar los toques finales”.

Robert Pattinson y Matt Reeves en el set de The Batman . Fotos de Jonathan Olley/DC Cómics

En plena promoción de la cinta

En plena promoción de “The Batman” Pattinson dijo en declaraciones que recoge EFE: ”No es el típico personaje de playboy. Y es algo perezoso porque, básicamente, tiene mucho trauma con el que lidiar, al menos hasta donde puedo decir”.

Y es junto a estos traumas que el superhéroe tratará de lidiar con este alter ego en sus inicios como un superhéroe treintañero que aún comete errores, desconfía de sus capacidades y está empezando a entender su faceta como protector de la ciudad de Gotham.

“Quedan residuos de su trauma, lo ha dominado prácticamente y ya se ha convertido en Batman, pero aún tiene cicatrices por la muerte de sus padres”, agregó el actor de 35 años de edad.

Robert Pattinson y Zoe Kravitz para Entertainment Weekly. Foto: Entertainment Weekly

El reto de la voz de Batman

Robert Pattinson ha contado también que encontrar la voz de Batman fue un reto que tuvo que vencer para encajar personalmente en el personaje. ”Las primeras tres o cuatro semanas rodaba las escenas con diferentes voces hasta que ya se empezó a asentar”, reveló el actor. Recordemos que el superhéroe tiene una voz muy grave.

“Todo el mundo hace este tipo de voz cosa grave, áspera... y yo dije ‘Voy a hacer lo contrario, voy a hacer que sea como un susurro’”, explicó Pattinson en el programa de ‘Jimmy Kimmel Live!’. “Intenté hacerlo durante las dos primeras semanas y era absolutamente atroz. Me dijeron que parase”, agregó.

En otro momento de la entrevista, Pattinson reveló también que sintió terror de ver la película terminada: “Estaba absolutamente aterrorizado. No he tenido tanto miedo de lanzar una película en tanto tiempo. ¡Ni siquiera he lanzado una película en mucho tiempo! Quiero decir, había visto los primeros 90 minutos solo en un IMAX antes y sabía que los primeros 90 minutos fueron geniales”.





DATOS

-“The Batman” llegará a los cines el 4 de marzo. En streaming, estará disponible en HBO Max 35 días después de su estreno en salas, es decir a inicios de abril de 2020, aproximadamente.

-La cinta dirigida por Matt Reeves tiene un presupuesto de más de 100 millones de dólares. El director no descartó la posibilidad de rodar más secuelas o series de televisión derivadas de la cinta. ”Estamos intentando lanzar este universo y si el mundo lo acoge... tenemos muchas posibilidades abiertas”, prometió.

Robert Pattinson en uno de los posters más recientes de "The Batman".

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

PUEDE INTERESARTE

The Batman: ¿por qué Matt Reeves no quiso adaptar el guion de Ben Affleck?

Con The Batman: el top de las 10 películas más esperadas para el 2022

DC Fandome: el tráiler de “The Batman” y todos los grandes anuncios del evento dedicado al cine, cómic y TV

Robert Pattinson: de vampiro a Batman, el actor que desde hace una década es un nombre de peso