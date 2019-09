"Contracara" volverá a las pantallas con remake

Paramount está trabajando en un remake de "Face/Off" ("Contracara"), el filme dirigido por John Woo en 1997 y protagonizado por Nicholas Cage y John Travolta, informó The Hollywood Reporter.

La película trata de Sean Archer (Travolta), un agente del FBI que persigue a un peligroso terrorista de nombre Castro Troy (Cage).

Luego de un accidente de aviación en el que Troy queda severamente herido, Archer se somete a una operación médica para 'ponerse' la cara de su rival y poder ingresar encubierto a las operaciones del grupo terrorista. La situación se complica cuando Troy despierta de su coma y obliga al cirujano a 'ponerle' la cara de Archer.

"Face/Off" resultó ser un éxito en las taquillas, recaudando casi US$250 millones alrededor del mundo.

El guión del remake estará a cargo de Oren Uziel ("22 Jump Street", "The Clover Paradox"), mientras que Neal Moritz ("Fast and Furious") se encargará de la producción. También está involucrado en el proyecto David Permut, productor del filme original, como productor ejecutivo. Hasta el momento no hay información sobre qué actores interpretarán los papeles principales ni cuándo se estrenará la película.