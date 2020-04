Tras ver todas sus posibilidades con la gema del tiempo, Marvel Studios decidió postergar el lanzamiento de la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” hasta el 2022 debido a la pandemia del COVID-19.

Siguiendo las modificaciones y el nuevo calendario de estrenos de Marvel Studios, la secuela que traerá de regreso al Hechicero Supremo interpretado por Benedict Cumberbatch cambió de fecha de estreno.

La producción dirigida por el productor Kevin Feige determinó que la película –cuyo estreno iba a ser el 5 de noviembre de 2021- ahora verá la luz cinco meses después, el 25 de marzo de 2022.

Como se recuerda, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ha sorteado diversos problemas ya que Scott Derrickson abandonó la secuela, pero su lugar como director fue ocupado por el galardonado cineasta Sam Raimi.

Cabe señalar que durante esta jornada también se determinó que la próxima película de “Spider-Man”, protagonizada por Tom Holland, tendrá una nueva fecha de estreno debido a la pandemia del coronavirus.

Hasta el momento, el calendario de películas de Marvel Studios en 2022 tendrá estrenos como “Thor: Love and Thunder”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Black Phanter 2”, Capitana Marvel 2” y “Spider-Man”.

