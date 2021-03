La semana pasada, “Nomadland”, de Chloé Zhao, ganó como Mejor película en los Golden Globes 2021. Esta vez volvió a repetir el plato en los Critics Choice Awards. Es así que se apunta como favorita para los premios Oscar, los cuales se realizarán en abril.

Gal Gadot fue quien presentó la categoría desde su casa con un prominente vientre por su embarazo, noticia con la que sorprendió la semana pasada en redes sociales.

La película compitió contra “Mank”, “Minari”, “One night in Miami”, “Sound of metal”, “The Trial of the Chicago 7″, “La reina del Blues”, “Da 5 Blues”, “Hermosa venganza” y “News of the World”.

Fue una de las productoras, Mollye Asher, quien recibió el premio.

“Gracias a la Asociación de Críticos. Estoy muy honrada de aceptar este premio en nombre de mis co-productores. Gracias por apoyar este proyecto e incitar a la conversación. Gracias al elenco y al equipo, gracias a Chloé por dirigirnos con tanto amor. Nomadland se trata de escucharnos y contar historias”, comentó Asher.

Cabe señalar que Zhao ganó un Critics Choice Awards como Mejor Directora, premio que también ganó en los Golden Globes.

