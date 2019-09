“Rebelde, héroe, estafador, Dios”. Así describe el subtitulo del nuevo documental de Diego Maradona al astro del fútbol. Cuatro adjetivos que buscan resumir el abrumador y oscuro éxito que vivió el crack argentino en la que se considera su mejor época como deportista. Asif Kapadia ─ganador del Oscar y el BAFTA por “Amy” (2015) y “Senna” (2010), respectivamente─ dirige el largometraje, en el que revela pasajes hasta ahora desconocidos de la estadía del ‘Pelusa’ en el Società Sportiva Calcio Napoli de Italia.

Antes de Diego Maradona, el S.S.C. Napoli no había ganado una liga italiana y arrastraba seis décadas sin ningún título que ostentar. Era 1984 y el futbolista argentino venía recuperándose de una lesión sufrida mientras jugaba en las filas del F.C. Barcelona. Estaba listo para partir y emprender nuevos rumbos. El entonces entrenador del club italiano, Corrado Ferlaino, buscaba salvar a su equipo del descenso. Era el momento ideal. Maradona fue ‘fichado’, dejando al Napoli en el tercer lugar de la temporada para 1986; año que viajó a México a disputar la que sería su mejor Copa del Mundo. El ‘Pelusa’ se consagraba con sus históricos goles ─la mano de Dios y el gol del siglo─ y Argentina alcanzaba el título mundial por segundo año. A su regreso, “el pibe de oro” consagró al Napoli en el primer campeonato de su historia en mucho tiempo.

► Maradona en la Superliga: ¿Qué necesita Gimnasia para salvarse del descenso?

► Maradona recibió una placa conmemorativa por parte de Racing por su retorno al fútbol argentino

“Trato de mostrar lo que era un futbolista cuando estaba en su mejor momento, usando imágenes que la gente no había visto antes y hablando con todos los que eran importantes en su vida. No se trata solo de fútbol, se trata de su vida personal y de todo lo que le sucedió fuera y dentro del campo", dice Asif Kapadia sobre el documental, en una conferencia telefónica con medios latinoamericanos de la que fue parte El Comercio.

Maradona jugó en el Napoli de 1984 hasta 1991. (Foto: Difusión)

Fueron tres años de trabajo en el que el director británico y su equipo exploraron la vida de Diego Maradona entre imágenes, libros y testimonios. Desafiando la barrera del idioma, incluso se atrevieron a conversar con el mismísimo crack. “Lo entrevisté muchas veces, he tenido cuatro o cinco entrevistas con él cuando vivía en Dubai", asegura Asif. Pero, como tratar con el ‘Pelusa’ nunca ha sido fácil, admite que este aún no ve su película. “Tratamos de mostrarle la película muchas veces, pero él siempre estaba de viaje o estaba demasiado ocupado o no le interesaba en el momento”, dice.

Sin embargo, este desinterés no es gratuito. Si bien Maradona se mostró asequible durante la filmación del documental, cambió su postura hace apenas semanas. Al revelarse el subtítulo de la cinta, el calificativo de “estafador” enojó al actual entrenador de Gimnasia de La Plata, quien se atrevió a desacreditar la película en la que él mismo participó. “Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo atrás de una pelota. Yo no estafé a nadie”, dijo en entrevista con Univision.

Asif Kapadia se toma con calma esta primera reacción. Confía en que el futbolista cambiará su opinión luego de ver el documental, sobre todo, al haberlo realizado con información de primera mano. “Todos alrededor de Diego Maradona, su familia, su ex esposa, los hijos de su novia, su biógrafo y su entrenador personal, todos han visto la película y todos dicen que la película es honesta”, confiesa.

► Mira el tráiler de “Diego Maradona” aquí:

LA ATRACCIÓN POR LA GENTE CON DRAMA

“Diego Maradona” es el tercer documental biográfico que realiza Asif Kapadia. Sus antecesores estuvieron dedicados al tres veces campeón de Fórmula 1 Ayrton Senna y a la cantante británica de soul Amy Winehouse. Estas tres personalidades comparten el no haber sido amadas universalmente. El drama que acompañó su asfixiante éxito los convirtió en víctimas de un señalamiento público que no pudieron manejar.

“Amy, Sena y Maradona, antes de que se convirtieran en personas de estos films, eran artistas increíbles, buenos deportistas, brillantes y los mejores en lo que hacían. Puede que no hayan ganado la mayoría de los trofeos o vendido la mayor cantidad de discos, pero son personas especiales y merecen ser vistas en una pantalla grande”, explica Asif.

Con esta nueva producción, el galardonado director de cine pretende cambiar el recuerdo de la persona que fue Maradona en los últimos 20 años; mostrar el viaje de aquella estrella del balompié a quien el éxito lo abrumó y terminó por quebrarlo. “Quiero recordarle a la gente quién era antes de convertirse en este otro tipo, que tal vez a la gente no le guste tanto”, aspira Kapadia.

Diego Maradona ovacinado por el público italiano. (Foto: Difusión)

DATO

“Diego Maradona” se estrenará el próximo 2 de octubre a las 9:30 p.m. por el canal OnDIRECTV y la plataforma de streaming DIRECTV GO.