Marvel Studios le dijo adiós a Victoria Alonso tras 17 años de trabajar con ellos. Según informó Deadline, la ejecutiva de la compañía y productora de diversas películas, renunció a la empresa.

Aunque confirmaron esta noticia, aún no dado las razones exactas por las que salió el último viernes 17 de marzo.

Cabe destacar que Victoria Alonso fue productora de la cinta ‘Argentina 1985′, la cual fue nominada al Oscar como ‘Mejor película internacional’.

¿En qué películas de Marvel trabajó Victoria Alonso?

La productora argentina estuvo trabajando en Marvel Studios desde el primer Iron Man, en 2006 se desempeñó como jefe de efectos visuales y postproducción, y participó en el lanzamiento de Iron Man de 2008 como coproductora. Contó los créditos de coproductora en Iron Man 2 (2010), Thor (2011) y Captain America: The First Avenger (2011), y fue elevada a EP en Avengers (2012).

Pero eso no ha sido todo, ya que también ha sido productora ejecutiva en varias películas de Marvel y series de Disney+, incluyendo a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Pantera Negra: Wakanda Forever, Thor amor y trueno y Doctor Strange en el Multiverso de la locura, además de la serie como Loki y The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Aunque estuvo muchos años en Marvel Studios, este no ha sido el único trabajo en el que se desenvolvió. La productora argentina comenzó en el dominio digital del estudio de efectos visuales y se desempeñó como productora de efectos visuales para películas como Kingdom of Heaven de Ridley Scott, El gran pez de Tim Burton y Shrek de Andrew Adamson.