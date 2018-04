Dwayne Johnson ofreció una entrevista a la revista "Rolling Stone" en la que habló por primera vez de su enfrentamiento con Vin Diesel y confirmó que, tras ello, debieron grabar por separado sus escenas en "Rápidos y furiosos 8".

El actor de 45 años se encuentra promocionando la cinta "Rampage", pero no pudo evitar por ello las preguntas en torno al que ha sido uno de los temas más comentados de su carrera: su enemistad con su colega de reparto.

"Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluyendo un importante cara a cara dentro de mi tráiler", narró el ex luchador profesional. "Ahora me doy cuenta de que ambos tenemos diferencias fundamentales en nuestra filosofía sobre lo que es la realización de películas y la colaboración. Me costó algo de tiempo (entenderlo), pero estoy agradecido por haber alcanzado esa claridad. Tanto si volvemos a trabajar juntos como si no", fueron las palabras de 'La Roca'.

Tráiler de "Rápidos y furiosos 8". (Fuente: YouTube)

En el diálogo con la "Rolling Stone", Dwayne Johnson también confirmó que, debido a sus desacuerdos, Vin Diesel y él no filmaron ninguna escena de "Rápidos y furiosos 8" juntos. "Es correcto. No estuvimos en ninguna escena juntos", declaró.

Pese a ello, el actor no fue tajante cuando se le preguntó por su posible deserción de una nueva entrega de la saga automovilística.

"Pues no estoy seguro. Ahora mismo estoy concentrado en hacer que el spin-off sea lo mejor que pueda ser", explicó Johnson en relación a la cinta sobre Hobbs y Shaw, personajes de "Rápidos y furiosos", que protagonizará con Jason Statham, a quien parece tener en mayor estima que a Vin Diesel.

"Le deseo lo mejor (a Vin) para el futuro, no le guardo ninguna animadversión, somos claros el uno con el otro", afirmó el actor para luego hacer la salvedad: "Bueno, en realidad puedes borrar la parte de 'ninguna animadversión'. Vamos a dejarlo en que somos claros".