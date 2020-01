Adam Sandler es un maestro en interpretar perdedores. Lo hizo en “Happy Gilmore” como el epónimo personaje, lo hizo en “Billy Madison” como el también epónimo Billy Madison, y lo hizo en “That’s My Boy” como Donny, un padre perdedor que aparece en la vida de su hijo poco antes de que este se case para arruinarle las nupcias. La última interpretación de Sandler en “Uncut Gems” es también un perdedor, aunque no para la crítica, que ha alabado este rol como el mejor de la carrera del actor de 53 años.

► Oscar 2020 : mira la lista completa de nominados al gran galardón | VIDEO

Diamante en bruto

En “Uncut Gems” el actor interpreta a Howard Ratner, un vendedor de joyas con problemas con las apuestas que pone su carrera, matrimonio (con amante) y su propia vida en peligro en búsqueda de un dulce triunfo de un premio gordo, un papel dramático y profundo como pocos que ha tratado Sandler, más conocido por sus comedias.

► Oscar 2020: ¿Quiénes fueron los olvidados por la Academia?

La película fue dirigida por Josh y Benny Safdie (conocidos colectivamente como los hermanos Safdie) y mantiene un 91% de frescura en el agregador de críticas Rotten Tomatoes (a mayor porcentaje, mejor es la película).

"'Uncut Gems' reafirma a los Safdies como maestros del cine inductor a la ansiedad - y prueba que Adam Sandler continúa siendo un formidable actor dramático cuando le dan el material correcto", es el consenso de la crítica en el mencionado portal.

► Oscar 2020 y la temporada de premios: mira como va quedando la tabla de galardones

"Las cosas que hacen de Sandler tan agradable son presentadas, y sientes empatía con un hombre que es la definición exacta de desagradable", escribe Alan French de We Bought a Blog. "Sandler va a toda máquina".

“Mi única crítica es que la película le toma su tiempo el desarrollarse”, opina el celebrado crítico Leonard Maltin. “De todos modos, es una película que comanda tu atención y perdura después, al igual que la intensamente enfocada actuación de Sandler. Esta supera todo lo que ha hecho antes y merece un Oscar”.

Los elogios parecen habérsele subido un poco a Sandler, quien en una reciente premiación del New York Film Critic Circle exclamó en broma: “Todos ustedes críticos, sé lo que dijeron sobre mí a lo largo de los años. Está bien. Solo tengo dos palabras que decirles: ¡son malos! Pero esto es sobre los chicos. Los hermanos Safdie”.

Desafortunadamente para Sandler, esta buena prensa no le valió mucho en la Academia que no le dio una nominación a la categoría de Mejor actor en los Oscar 2020. No muy sorprendente, ya que competía con un grupo lleno de virtuosos y favoritos de Hollywood como Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”), Adam Driver (“Marriage Story”), Jonathan Pryce (“The Two Popes”), Antonio Banderas (“Dolor y Gloria”) y Joaquin Phoenix (“Joker”).

Ante tamaños rivales, es posible comprender que Sandler quedara fuera del concurso. Incluso el mismo actor pareció aceptar de buen humor su ausencia en la ceremonia, felicitando a los demás nominados con el siguiente mensaje: “Malas noticias: Sandman no recibe amor de la Academia. Buenas noticias: Sandman puede dejar de usar trajes”, escribió el 13 de enero.

¿Un actor que da pena?

Hay una dicotomía en la carrera de Adam Sandler. En sus más de tres décadas en el cine de carrera ha estado en 76 películas, con 18 de estas ganando más de US$100 millones en las taquillas, un récord que supera a otras estrellas como Jim Carrey, Tom Cruise y Will Smith. "Murder Mystery", un filme que hizo para Netflix junto a Jennifer Aniston, rompió récords en la plataforma al ser visto por 31 millones de cuentas en su primer fin de semana, batiendo el récord impuesto por "Bird Box" en 2018.

Sandler también ha roto otro récord, el de mayores nominaciones a los premios Razzie: 11. Llamados formalmente los premios Golden Raspberry, son conocidos en la industria como los anti-Oscar, una celebración de las peores películas, interpretaciones y demás relacionado a la industria del cine. Mientras tanto ha sido nominado a 12 People’s Choice Awards, ganando en ocho ocasiones.

Con esto queremos decir que Adam Sandler es amado por el público, pero no tan bien recibido por la crítica... con excepciones.

Entre las primeras películas de Sandler en recibir algo de amor por la crítica está "The Wedding Singer" (1998), comedia en la que actuó con Drew Barrymore como un cantante de bodas que se enamora de una mesera destinada a casarse con otro hombre.

"La química entre Sandler y Barrymore es algo especial de ver aquí y creo que 'The Wedding Singer' termina siendo la mejor película de Sandler", escribió Betty Jo Tucker de Reel Talk Movie Reviews.

Liam Lacey de Globe and Mail fue un poco más reservado en sus halagos, escribiendo “finalmente, una comedia de Adam Sandler que puedes ver completa sin querer tirar un martillo a través de la pantalla”.

Adam Sandler en "Punch Drunk Love", su primer rol dramático. (Foto: Columbia Pictures)

Pero no fue hasta "Punch-Drunk Love" (2002) en la que mostró que Sandler tenía material para ser un actor dramático. En esta comedia negra dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson que torna la fórmula tradicional 'sandleresca' a un hombre que nunca creció y que está marcado por su existencia como el saco de boxeo del universo.

Otros roles dramáticos por los que Sandler ha recibido cumplidos por la crítica han sido “Spanglish” (2004), “Reign Over Me” (2007), “Funny People” (2009) y, más recientemente, la excepcional película dirigida por Noah Baumbach (otro olvidado por el Oscar este año) “The Meyerowitz Stories” (2017).

Estas películas han demostrado que Sandler puede hacer actuaciones dignas de ser reconocidas por la Academia si le dan el material adecuado. Mientras tanto, puede continuar su lucrativa carrera creando películas para el público que lo adora, demostrando, como en la mayoría de sus filmes, que el perdedor siempre gana al final de alguna manera.

También te puede interesar

► Oscar 2020: ¿Cuál fue el presupuesto de las películas nominadas a mejor cinta del año?

► El Oscar 2020 y las series donde puedes ver a sus nominados

► Oscar 2020: esto opinan los críticos peruanos de las películas nominadas

► Oscar 2020: estos son los cinco nominados a mejor director | FOTOS

► Oscar 2020: la presencia hispana entre los nominados de la Academia