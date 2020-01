Los nominados de este año para los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, más conocidos como los Oscar, se han anunciado este 13 de enero, dejando a muchos insatisfechos por la falta de diversidad en el certamen.

► Oscar 2020 : revisa la lista completa de nominados al gran galardón | VIDEO

A pesar de esto, hubo presencia hispana entre los candidatos al mayor premio del séptimo arte, destacándose la nominación para Antonio Banderas por su papel principal en la cinta "Dolor y Gloria" de Pedro Almodóvar. Es la primera vez que el actor español de 59 años es reconocido por la Academia, aunque ya previamente fue homenajeado por este papel con la Palma de Oro al Mejor actor en el Festival de Cannes.

►Oscar 2020 y la temporada de premios: mira como va quedando la tabla de galardones

Banderas competirá con Joaquin Phoenix (“Joker”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”), Adam Driver (“Marriage Story”) y Jonathan Pryce (“The Two Popes”).

Quien sí fue una gran falta fue Jennifer Lopez. La actriz y cantante de raíces puertorriqueñas no fue nominada al Oscar por Mejor actriz de reparto a pesar de su voceado papel en "Hustlers".

En la categoría de Mejor fotografía está nominado Rodrigo Prieto, quien trabajó en la película de Martin Scorsese "The Irishman". Esta es la tercera vez que logran este honor. Competirán con Jarin Blaschke de "The Lighthouse", Roger Deakins de "1917", Lawrence Sher de "Joker" y Richard Richardson de "Once Upon a Time in Hollywood".

Mientras tanto, su compatriota Mayes C. Rubeo está entre las candidatas para ganar la estatuilla en la categoría Mejor vestuario por su trabajo en "Jojo Rabbit". Compite con Sandy Powell y Christopher Peterson ("The Irishman"), Mark Bridges ("Joker"), Jacqueline Durran ("Little Women") y Arianna Phillips ("Once Upon a Time in Hollywood").

Otros hispanos nominados en esta edición de los premios de la academia fue Sergio Pablos, animador, guionista, director y productor de la película de animación "Klaus", que competirá este 9 de febrero con "Toy Story 4", "How to Train Your Dragon 3", "I Lost My Body" y "Missing Link".

Por último, los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepulveda-Fauser han sido nominados (junto a su colega Stephane Grabli) a la categoría de Mejor efectos visuales. Competirán contra “Avengers: Endgame”, “The Lion King”, “1917” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

También te puede interesar

► Oscar 2020: ¿alguna mujer ha sido nominada en la categoría de Mejor dirección?

► Oscar 2020: Tarantino, Scorsese y todos los directores detrás de la codiciada estatuilla

► Oscar 2020: todas las actrices que competirán por el galardón

► Oscar 2020: Joaquín Phoenix por “Joker” y más nominados a Mejor actor

► Oscar 2020: estas son las 9 películas que se disputan el máximo premio del cine