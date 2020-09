Conforme a los criterios de Saber más

La historia de Sherlock Holmes fue, casi siempre, tercamente masculina. No solo porque el detective prefería estar secundado por su leal compañero, el Dr. Watson, sino porque su personalidad fría y cerebral también se caracterizaba por una relación de desconfianza hacia las mujeres. En la mente de su creador, Sir Arthur Conan Doyle, los crímenes se resolvían con inteligencia y altas dosis de testosterona.

Para darle la contra, en el 2006, la escritora estadounidense Nancy Springer imaginó una serie de novelas juveniles que se desprendían del canon de Sherlock, pero que tenían como protagonista a su hermana menor, Enola Holmes (inventada enteramente por la autora). Esta especie de ‘spin-off’ de la saga de Conan Doyle estuvo compuesta por seis libros de gran éxito entre el público y buenos comentarios de la crítica, y ahora llega por primera vez al cine con la película “Enola Holmes”, adaptación fílmica que se estrena este miércoles en Netflix.

Una cinta que, valgan verdades, sorprende por su soltura y dinámica, puesto que absorbe el espíritu reivindicativo y feminista del libro de Springer: si Sherlock Holmes se caracteriza por ser un investigador sin emociones, su hermana Enola se ubica en la orilla opuesta, como una adolescente impulsiva y temperamental, aunque no menos inteligente. En el papel principal de la película está Millie Bobby Brown (16), la joven actriz recordada por su protagónico en “Stranger Things”. El de Sherlock, por su parte, recae en Henry Cavill (37), aunque esta vez con un ilustre rol secundario. Y como la madre de ambos, Eudoria Holmes, aparece la siempre notable Helena Bonham Carter (54).

El Comercio pudo conversar con Bonham Carter y Brown, madre e hija en la ficción e indiscutibles estrellas de un filme que destila femineidad. ¿Fue difícil darle la vuelta a una historia originalmente tan centrada en los hombres?, les preguntamos. “No lo vi en ningún momento como un reto –confiesa Millie Bobby Brown, a través de un enlace por Zoom–. Creo que Nancy [Springer] hizo un gran trabajo de adaptación en el libro, y cuando lo leí entendí que Enola era un personaje muy parecido a mí: dos jóvenes creciendo en un mundo de locos. Es cierto que hubo momentos en los que sugería cambiar algunos diálogos del guion, para que tuvieran más sentido desde la perspectiva de una adolescente; pero en general fue un trabajo emocionante y divertido”.

Bonham Carter, por su parte, afirma que si bien la historia de Sherlock es tradicionalmente masculina, no encuentra ninguna razón por la que su protagonismo no pudiera ser asumido por una mujer. Eso sí, afirma que fue un desafío lidiar con la dimensión física que demandaban los personajes de ambas, como el hecho de poner en práctica el jiu-jitsu. “Créeme que tienes que ser muy fuerte, y tener mucha resistencia y concentración para eso –explica–. Además, se complica desde lo cotidiano, porque la tradición del siglo XIX te mandaba a ‘lucir bien’. Entonces debíamos grabar todas las escenas con los trajes y zapatos de la época. Es como aquella frase famosa que dice que Fred Astaire era genial, y nadie lo duda; pero que no olvidemos que Ginger Rogers hacía lo mismo, pero en tacones altos”.

Helena Bonham Carter (Eudoria Holmes), Millie Bbby Brown (Enola Holmes) y Henry Cavill (Sherlock Holmes) protagonizan el filme. (Foto: Alex Bailey/Legendary)

LAS MUJERES TIENEN EL CONTROL

Si “Enola Holmes” logra ser una película empática y encantadora, es por la química y naturalidad que transmiten las interpretaciones de Brown y Bonham Carter. “Para mí, ese vínculo madre-hija es lo más importante de la historia en el libro”, afirma la joven actriz, quien cuenta también que pudo encontrar ecos personales en la trama, pues la relación con su madre en la vida real es similar en el sentido de la libertad y apertura para dialogar y respetarse. Bonham Carter, en tanto, madre de una niña de 12 años, asegura que siempre vio a Millie como una versión un poco mayor de su propia hija, tanto por el parecido físico como por su personalidad. Elementos que las ayudaron a conectar mejor en la ficción.

Sobre Brown es justo señalar que es el mejor papel de su aún corta pero ya resaltante carrera. Porque si la Eleven de “Stranger Things” era una niña silenciosa y ensimismada, la Enola Holmes que interpreta en esta película sorprende con su locuacidad y explosión de emociones. Además, la actriz explota su versatilidad con el constante quiebre de la cuarta pared, siempre dirigiéndose a la cámara para hablar a los espectadores (un recurso que el director de la cinta, Harry Bradbeer, ya había utilizado eficientemente en su aclamada serie “Fleabag”).

“Fue una idea muy divertida, pero también una técnica necesaria. La pista está en el nombre de la protagonista: Enola, escrito de atrás para adelante, se lee como ‘alone’ [sola, en español]. Y es debido a su soledad que Enola siempre le habla al público, son sus únicos amigos. Ella necesita hacer esa conexión por un tema de seguridad emocional. Y mientras los espectadores la acompañan, pueden llegar a sentir ese vínculo especial que se establece”, señala Brown.

En ese sentido, la ruta detectivesca de Enola Holmes no solo consiste en seguir las pistas de un caso por resolver: la suya es, sobre todo, la búsqueda de su propia independencia, de una emancipación femenina auténtica. Una que corre en paralelo con las cuestiones de género del mundo actual. “¿Si es la industria del cine injusta con las mujeres? Definitivamente sí –responde Brown–. Por tradición, siempre ves a muchos más hombres en los rodajes. Y por eso me entusiasmó tener a muchas mujeres en el set de esta película, y me encantaría seguir viendo cada vez más. La discusión sobre la igualdad de género en el cine es una que me gustaría que termine, pero al no estar resuelta aún, tiene que seguir”.

“Enola Holmes” se estrena este miércoles 23 de setiembre, en Netflix.

