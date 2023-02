No es coincidencia, de hecho, desde 1948 el 86% de los ganadores del DGA también se hicieron con el Oscar a Mejor Dirección. No obstante, la estadística se ha ido reduciendo de poco en poco, ya que en los últimos 20 años bajó a 85% y en la última década tuvo un descenso a 80%. Es por ello que se puede afirmar que el DGA es un premio a manera de predicción para conocer a los favoritos para ganar la imponente estatuilla dorada.

Este año, los ganadores del DGA fueron ‘Los Daniels’ (Daniels (Daniel Kwan & Daniel Scheinert) por “Everything Everywhere All At Once”) con su película “Everything Everywhere All At Once), lo que nos indica que podría ser esta película la ganadora del Oscar este año. Además, los directores nos han divertido y emocionado en varias ocasiones con discursos graciosísimos y a la vez emotivos que invitan a la reflexión, por lo que se han ganado el corazón de sus fanáticos.

El DGA en Ópera Prima se lo llevó Charlotte Wells y su increíble film “Aftersun” a la vez que Dirección Documental fue para “Fire of Love” de la talentosa Sara Dosa, películas que estarían compitiendo también rumbo al Oscar.

LISTA DE LOS GANADORES DGA

Mejor Dirección en Largometraje

Daniel Kwan & Daniel Scheinert – Everything Everywhere All At Once

Todd Field – Tár

Joseph Kosinski – Top Gun: Maverick

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Steven Spielberg – The Fabelmans

Mejor Dirección de Ópera Prima

Alice Diop – Saint Omer

Audrey Diwan – Happening

John Patton Ford – Emily The Criminal

Antoneta Alamat Kusijanović – Murina

Charlotte Wells – Aftersun

Mejor Dirección en Documental

Sara Dosa – Fire of Love

Matthew Heinman – Retrograde

Laura Poitras – All the Beauty and the Bloodshed

Daniel Roher – Navalny

Shaunak Sen – All That Breathes