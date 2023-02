A diferencia de otras agrupaciones de pop coreano que buscan ingresar al mercado estadounidense, por años SuJu [apodo dado por sus fans] trabajó para alcanzar “el sueño latino”. Canciones como “Lo Siento” (ft. Leslie Grace), “One More Time” (ft. Reik) y su cover de “Ahora Te Puedes Marchar”, o el esmero que cada uno realiza por aprender español refleja su aprecio por la región. Perú no es la excepción, destacaron así las menciones específicas a platos de nuestra gastronomía durante su el reciente show por parte de los artistas. No fue la típica declaración del cantante que viene y dice amar la comida local y punto. SuJu hizo su tarea.

Dos horas antes del concierto, El Comercio conversó en vivo con la banda conformada por Yesung, Kyuhyun, Eunhyuk, Donghae, Leeteuk, Heechul, Si Won, Shindong y Ryeowook. En una carpa acondicionada detrás del escenario del Estadio de San Marcos, donde había múltiples espacios, el diario preparó los equipos de transmisión para la entrevista. A nuestro lado, cuatro miembros del staff de la boyband se aseguraron que el ángulo de la cámara e la iluminación favorezcan a los artistas.

Los integrantes fueron ingresando al salón poco a poco, y con su característica humildad, saludaban a todos los presentes con reverencias de 30 grados (un detalle que no es menor). En conjunto parecen ser adolescentes por su lozanía, aunque sus edades ya bordean los 40 años. Más tarde, Kyuhyun dijo a modo de broma que si la banda continúa teniendo tanto éxito, incluso entre las generaciones más jóvenes, es por su gran atractivo visual. “Aunque estamos envejeciendo, mira nuestras caras, somos guapos”, dijo.

Super Junior en Perú: La espera de un reeencuentro esperado. (Foto: Francesca Anaya)

Antes de encender las cámaras, una maquillista se apuró a dar los últimos retoques con polvos, sombras de ojos y tinta labial. Si bien sus rostros eran pulcros, sus cuerpos reflejaban un evidente cansancio debido a sus conciertos consecutivos por Chile y Brasil. Leeteuk confirmó que la diferencia horaria entre Corea y Perú les afectaba, “pero estamos escuchando la música y los gritos de las fans afuera. Eso nos emociona y anima”.

A la señal del inicio de transmisión, SuJu se transforma: enderezan la postura y dicen en voz alta su clásica [y ya nostálgica] presentación: “Uri neun Super Junior-oeo” (Nosotros somos Super Junior-oeo)”. Pese a sus años de experiencia, varios miembros juguetean con sus extremidades en señal de nerviosismo, Kyuhyun [el más joven, de 35 años] en especial, retuerce sus manos hasta que Siwon discretamente lo detiene y lo mira fijamente hasta que se muestra más relajado.

Gestos de complicidad como ese explican por qué la banda se ha mantenido junta tanto tiempo, pero no es el único motivo. “Los miembros nos cuidamos y somos amables entre nosotros, aunque también habría sido difícil lograr estar juntos 17 años sin el amor de nuestras fanáticas”, comentó Siwon minutos después. Él tiene razón, pues el club de fans llamado ELF (siglas en inglés de “Amigos para siempre”), se tomó su nombre muy en serio desde el inicio. Están entre los primeros clubes de fans que coordinaron acciones para aumentar directamente la popularidad de sus ídolos, sea incrementar las vistas de un videoclip en YouTube o comprar CDs de manera masiva.

A veces melancólico, muchas veces poderoso. Eso es Super Junior. / César Bueno/ GEC

”Si nosotros aún continuamos haciendo conciertos es por que siempre tenemos fans que nos están esperando, en ocasiones hasta por muy largo tiempo. Nosotros estamos agradecidos, porque sin ellas no tendríamos motivos para seguir”, expresó Eunhyuk, lo cual motivó una ovación de sus propios compañeros. Aunque aplique para sus seguidoras a nivel internacional, se refería específicamente a Perú, público con el que se mostraron muy agradecidos debido a que la venta de entradas superó en número a las de su último show [en 2018].

Ryewook incluso se animó a compartir que estaban en la búsqueda de artistas peruanos para realizar una colaboración. “El estilo de Super Junior encaja muy bien con los sonidos de Latinoamérica, por esa razón, en el futuro estamos dispuestos a hacer más fusiones”, sostuvo. Esta afirmación alimenta la esperanza de los fans para que el temido fin de la banda todavía esté lejos.

Al haber debutado durante su adolescencia, es difícil para ellos imaginarse un futuro que no sea como el de ahora, con todos unidos, haciendo música y acompañados de sus seguidoras. “En el futuro, creo que seguiré siendo cantante. Para nuestro aniversario número 20, estamos planeando realizar un evento junto a nuestro club de fans. Estamos deseando realizar un álbum o un concierto, y pensaré a partir de mañana qué regalos les brindaremos a nuestras ELF’s”.

Con la promesa de que Super Junior aún tiene un futuro por recorrer, cerraron la entrevista. Una hora después, los veteranos de la industria del K-pop aparecieron sobre el escenario frente a una multitud que coreó sus canciones durante dos horas. Había desaparecido por completo la inquietud con la que nos saludamos antes de conversar. Frente al público, exudaron una confianza y presencia escénica que alcanzó a todo el recinto.

Aquella noche la agrupación cumplió la promesa que realizó en su primera visita al Perú: la de volver a reunirse con el público bajo la luz de la luna. Y las ELF, con ojos solo para sus estrellas, también cumplieron con la suya.

La banda coreana, Super Junior, cautivó al público peruano durante su concierto en Lima.