Llevan a flor de piel el sabor y ritmo peruano. Aunque en diferentes tiempos, lo aprendieron en el Rímac, distrito donde crecieron y que hace poco fue escenario del video de la canción que une sus voces por primera vez. Al pie del cerro San Cristóbal, puntualmente en el barrio de Leticia, Yahaira Plasencia y Marco Romero grabaron “Noche de luna”, un festejo con ritmos urbanos que apunta a refrescar la música peruana y por qué no a convertirse en un hit. El tema es el cuarto sencillo lanzado de “Mi lugar bendito”, disco de Romero que verá la luz entre junio y julio próximo.

El feat junto a ‘La Patrona’ es, además una oportunidad para entender que la música peruana “tiene que ser parte de la sonoridad que hoy está en las radios, que hoy se mueve en las plataformas digitales, una sonoridad más fuerte y actual. El reguetón ha marcado una pauta y creo que hay un sonido urbano que ha envuelto todos los géneros”, resalta el intérprete de “Porque yo creo en ti”. Para Yahaira esta canción representa su incursión profesional en un género que disfruta mucho, la música afroperuana. Trae a su mente, además, recuerdos de los ocho años de su estadía en el barrio rimense, de los 10 a los 18 años.

“Extraño el barrio de gente chévere y fiestera como no tienes idea. Sobre todo, los carnavales. Suelo ir la tercera y cuarta semana de febrero al Rímac porque mi tío vive en el Jr. Trujillo y me encanta jugar y divertirme allí con mi familia y amigos”, cuenta entre sonrisas la salsera. La promoción de “Noche de luna” es también propicia para conversar con ella sobre su nominación a los Premios Lo Nuestro, el reconocimiento más antiguo a la industria musical latinoamericana. La abordamos a punto de ingresar a la sala de grabación, donde ensaya para su último concierto antes de su arribo a Miami.

—¿Qué significa para ti haber sido nominada en esta importante premiación?

Ir a la ceremonia como una artista que ya está sonando en otros países es muy emocionante. Es un reconocimiento súper importante para mi carrera porque creo que soy la primera peruana en ser nominada en estos premios. También fui la primera salsera peruana en cantar en los Premios Juventud. Además, compito con artistas de talla mundial como Marc Anthony, Romeo Santos y Prince Royce. Me siento muy afortunada y bendecida de representar a mi país y sobre todo de darle un mensaje importante a Latinoamérica, decirle que aquí en Perú hay muchísimo talento.

Además de la música Yahaira y Marco tiene en común haber crecido en el mismo barrio: el Rímac. Cada uno, en su estilo y género musical, buscan darle nuevos aires a la salsa y a la música peruana, respectivamente. / Anthony Ramirez

—Estás, además, en una categoría donde todos son varones.

Sí, me tocó sacar cara por las mujeres con “La cantante” y la nominación a Canción del Año en la categoría tropical. Aquí todos cantan salsa, bachata o cumbia. Y bueno, yo me voy este 20 y los premios son el 23. Espero poder traer el premio a Perú, agradezco a los que me han apoyado con sus votos. Y si no se da, pues seguiremos trabajando.

—Hace un tiempo confesaste que tuviste temor de grabar “La cantante”.

Esta canción ha dejado un legado musical muy importante en la historia de la salsa. Además de eso, la canción ha sido cantada por un grande como Lavoe y es reconocida solo en su voz. Y fue compuesta nada menos que por Rubén Blades. Y sí, la verdad que por todo esto me dio un poco de miedo cantarla. Pero a medida que la escuchaba me empezaba a gustar cada vez más y más aún con la voz del rapero Ator Untela que ha hecho un gran trabajo.

—Hubo muchas críticas sobre tu versión. Hoy, sin embargo, el tiempo le ha dado la razón a Sergio George, quien te sugirió el tema.

Creo que es importante estar siempre lista para los cambios. Algunos me preguntaban ¿le estás haciendo un homenaje a Héctor Lavoe? Yo digo que sí puede ser un homenaje, pero más que eso la idea era atraer un nuevo público, a los jóvenes de ahora para que escuchen salsa. Aunque parezca increíble hay muchísimos chicos que no tiene idea de quién es Lavoe.

—Si uno ve el inicio del videoclip de “La cantante” podría pensar que es una respuesta a los ataques que has sufrido por parte de cierta prensa del espectáculo.

Te voy a decir algo claramente: no me he dirigido a ningún programa en particular, simplemente era un mensaje a los artistas que estamos expuestos tanto a las malas como a las buenas críticas como parte de nuestra profesión.

—¿Crees que la prensa te ha hecho daño con algún comentario o suposición?

No. Yo creo que todo lo que ha pasado en mi vida ha sido parte de mi experiencia y aprendizaje. Lo he tomado como una lección y pienso que la prensa hace su chamba y nosotros como artistas tenemos que entenderlo. Yo estoy tranquila y respeto el trabajo que la prensa hace.

—¿Alguna autocrítica?

Siempre me he preguntado porque hice o dije esto o lo otro, pero como te digo todo es parte de un aprendizaje de vida. Y yo a pesar de todo no me arrepiento de nada, siento que he aprendido mucho de mis errores y que cada vez estoy más preparada para enfrentar las críticas. Siento que de alguna u otra manera, esto me está preparando para cosas grandes.

—Volviendo a tu experiencia con “La cantante”, ¿hay posibilidades de que reversiones alguna otra salsa clásica?

Grabar esta canción me recordó mucho al barrio de donde yo vengo, a mi hermano Javier y a mi papá que son súper salseros. Y si puedo versionar otra canción sería genial para mí.

—Se ha dicho que te habrías distanciado de Sergio George. ¿Qué tan cierto es esto?

Con Sergio todo está bien. Estamos ultimando los detalles de un disco que ya sale próximamente, para marzo ya debemos tenerlo listo. Te adelanto que se trata de un homenaje a un famoso cantautor que ha hecho temas para los mejores artistas del mundo, con un sonido muy moderno como es el sello de Sergio. No puedo decirte más porque yo siempre he dicho que primero hay que lanzar el disco para luego contarlo todo.