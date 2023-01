"El fútbol tiene mucho que explicarse a sí mismo y a los demás a partir de lo humano. O sea mucho del comportamiento humano en general, el comportamiento de un país se resume en el fútbol" Aldo Miyashiro, dramaturgo y director habla sobre la versión de "Un misterio, una pasión" que acaba de estrenar en el teatro Astros de Buenos Aires.

Como parte del elenco conformado por 15 actores figura más de un rostro conocido. Entre ellos destaca Daniel Pacheco, quien saltó a la fama por su papel como James en la serie “El marginal”, y Matías Desidero, curtido actor de la televisión y cine. Los acompaña Sebastián Monteghirfo recordado por haber interpretado a Misterio, protagonista de la versión peruana. “Faca” hace alusión al cuchillo o chaveta, como se dice en el argot argentino, y es a la vez el diminutivo de Facundo, el personaje principal de una historia que ha sido reescrita para darle más verdad al guion y utilizar el lenguaje del público al que va dirigido.

Facundo transformándose en 'Faca'. Al lado junto a la barra brava de la que es líder. De izquierda a derecha, Paul Cruzatt (Batería), Matías Desiderio (El Perro), Sebastián Monteghirfo (Vallejo), Daniel Pacheco (Faca), Fernando Niño (El Viejo), Stephanie Troiano (La Fiera), Nacho Pelaez (Carucha) y Joaquin Ochoa (Lionel).

─¿Fue difícil empaparse de la escena teatral bonarense?

Viajaba los fines de semana para ver todo el teatro que se podía y ver a los actores. Tuve una jefa de casting aquí que me dio unos nombres y luego hicimos una audición abierta durante casi dos días enteros. Es un elenco grande, de 15 actores.

─Dentro de ellos hay también dos peruanos.

Está Sebastián Monteghirfo que protagonizó la versión anterior en Lima, y que no solo actúa en la obra sino que también es asistente de dirección. Cuando yo regresaba a Lima él se hacía cargo del montaje. El otro actor peruano es Paul Cruzatt, que radica en Argentina hace 15 años. En total son 12 actores argentinos, uno colombiano que es Daniel Pacheco y dos peruanos.

─¿Qué papel desempeñan Monteghirfo y Cruzatt en la obra?

Ellos son dos migrantes de diferentes condiciones. Uno viene a estudiar y tiene aspiraciones grandes y el otro está en una situación marginal y desde ese lugar quiere convertirse en alguien. Cruzat interpreta a Batería, un personaje nuevo que tiene algunos rasgos de otros que vimos en Perú, y Monteghirfo es Vallejo, el que en Lima fue El Chacal.

─A Pacheco, el protagonista, se le conoce por la serie “El marginal”, ¿cómo lo contactaste?.

Él ha actuado muy poco en teatro, de hecho yo lo fui a ver en una obra de Microteatro en la que participaba. Fue increíble porque a partir de la elección de Daniel fuimos escogiendo a los demás actores por el perfil y por la edad. A partir de ese momento el elenco se fue armando solo. Creo que fue afortunado ir a ver a Daniel a medianoche a esa función que te cuento empezaba como a las 12:30 de la madrugada y a la que casi no vamos.

Vallejo y Batería, los personajes peruanos que son parte de la obra y apuntan a captar al atención de la colonia de compatriotas afincados en Buenos Aires.

─Además de adaptar el lenguaje, ¿qué otros cambios se han hecho en esta versión?

En realidad hemos reescrito la obra, no es que solo hayamos cambiado los nombres. Hay escenas que no estaban incluidas en la versión original. Se han cambiado, adicionado y eliminado escenas. Por ejemplo, hay más escenas de amor. Abundamos un poquito más en las relaciones de los personajes y sus parejas, como es el caso del Chacal y La Loca, que acá son Vallejo y La fiera. El monólogo que tenía Misterio, que aquí se llama Facundo, ha sido reescrito totalmente debido a que el actor es colombiano, pero para la obra es argentino con raíces colombianas.

─Por la coyuntura y el campeonato mundial en Fútbol, “Faca” llega en un momento preciso para Argentina.

He vivido el desborde de la fiesta mundialista. De los siete partidos cuatro o cinco estuve aquí porque coincidía con los ensayos o cualquier otra cosa que tenía que ver acá. Si a nosotros nos gusta el fútbol acá es una locura. En la primera entrevista que me hicieron cuando llegué a Argentina le dije a ese medio que a mí me gustaría estrenar “Faca” con Argentina como campeón del mundo. Soy súper hincha de Messi y justo lo que pensaba se dio. Fue una locura, pero esa misma locura de alegría y pasión en algunos casos se terminó transformando en violencia y de eso es lo que habla la obra.

─“El fútbol es la explicación más certera de la vida” es una frase que menciona el texto original de tu obra. ¿Sigues pensando lo mismo?

Yo creo que el fútbol tiene mucho que explicarse a sí mismo y a los demás a partir de lo humano. O sea mucho del comportamiento humano en general, el comportamiento de un país se resume en el fútbol. Es un fenómeno extraño, por momentos inexplicable, porque no hay cómo entender que en Argentina cinco millones de personas salgan a las calles a celebrar el triunfo de la selección y que se detenga absolutamente todo. O lo que pasó con nosotros cuando llegamos al mundial. Vivimos un momento de paz o romance durante algunos días entre todos, sin pensar en las diferencias. Esas son las cosas que tiene el fútbol y muchas de las cosas que nos pasan se pueden explicar a través de este deporte. Nos refleja.

El Perro (Matías Desidero) y Facundo (Daniel Pacheco) en una tensa escena que ya se puede ver en el Teatro Astros.

─También es un reflejo de la marginalidad donde muchas veces nace y se cuece este deporte. ¿Son esas historias de vida las que remarca esta versión?

Es que para estos personajes el fútbol es su única plataforma de realización. Es el único lugar donde son alguien, donde son vistos, respetados o admirados. En países como Perú y Argentina o en cualquiera de la región no se brinda oportunidades reales a muchos jóvenes. Hay que tener dinero para tener una oportunidad, para estudiar, acceder a la salud o simplemente para comer. Hay demasiada desigualdad y diferencia y eso es lo que también contamos.

─La obra cumple 20 años desde que fue escrita…

Se estrenó en el 2004, pero sí la escribí en el 2003 e hicimos una muestra ese mismo año y si no me equivoco ya en el 2004 o 2005 se hizo la serie. Y desde ese momento no hay un solo día en la calle que a mí no me recuerden la obra y como ‘Caradura’. Hay mucho cariño y creo que esta obra se ha convertido en algo muy de onda, de culto. Y yo estoy muy agradecido porque a veces se me acercan niños de siete años y me reconocen. Yo les pregunto dónde han visto la serie y bueno ahora todo está en internet.





─Algunos podrían pensar que el estándar escénico en Argentina es más alto que el peruano. ¿Cómo lo ves tú?

Creo que es más exigente porque los teatros son más grandes. En Perú estamos acostumbrados a trabajar para 250 espectadores en promedio. Acá el tema es la competencia porque tienes muchas figuras en todos los teatros. Ahora tengo a monstruos con quien competir en el cola a cola de las obras. En cuanto al estándar artístico creo que estamos en el mismo nivel. Quizás acá hay niveles de producción mayores, se la juegan e invierten más. Pero creo que el tema básico radica en la competencia.

"Faca" hace hincapié en el romance y la historia de algunas parejas como Vallejo (Sebastián Monteghirfo) y La Fiera (Stephanie Troiano), así como Carucha (Nacho Peláez) y Sofía ( Malena Ratner).

─¿Crees que la obra pueda replicar el éxito que obtuvo en Perú?

Eso ya no está en mis manos. Lo único que yo hago es trabajar para que las cosas salgan lo mejor posible. En la calle en la que estoy, donde se ubica el teatro Astros, que es una sala mítica y con mucha historia, se presentan los grandes del teatro argentino no sabes lo que es estar aquí ahora, es una cosa de locos. Me ha alegrado muchísimo ver pasar por la pantalla gigante de Corrientes nuestro reel y que en redes me etiqueten compatriotas diciendo ¡viva el Perú, carajo! Es emocionante. Yo lo que quiero es que la gente venga y vea la obra. Porque es una historia muy intensa, emotiva, que rompe con lo que es el teatro normal, rompe muchas convenciones y que puede ser entretenida incluso para quienes no les gusta o no suelen ver teatro.

─Tengo entendido que la música es otro protagonista de la obra y que ha sido creada especialmente para “Faca”.

Toda la música, desde el primer acorde hasta el último separador de escenas ha sido hecho para “Faca”. Tenemos cumbia argentina, la bailanda como le dicen acá, bien sabrosa y wachiturra. También cumbia peruano-colombiano, rock, punk y una balada espectacular que canta el personaje que hacía yo –'Caradura’- y que acá se llama ‘Carucha’. En Lima usamos música que ya existía y para la serie convocamos a grupos peruanos nuevos para que nos presten sus canciones. Algunas se volvieron hits como “Máquina’ de Cuchillazo. Esta experiencia de estar con el músico, darle una referencia, escuchar y corregir también ha sido muy arduo.