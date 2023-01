¿Quién no ha quedado cautivado, alguna vez, por la banda sonora de una película? La importancia de la música que acompaña e identifica a los personajes y a la trama es tanta que los festivales y premios más importantes del mundo cinematográfico, como el de Cannes, los Oscar o los Globos de Oro, tienen una distinción especial para ella. Uno de los directores que se caracteriza por la meticulosa elección de las canciones de sus largometrajes es, sin duda, Pedro Almodóvar. Aplaudido y criticado por su talento para crear personajes al límite, el cine del español puede ser reconocido sin dificultad por los clásicos temas del cancionero hispano que suele utilizar. Ese sello personal que a tantos gusta ha sido reinventado en “El Soundtrack de Almodóvar”, espectáculo creado por la cantante peruana Melissa Araníbar para adentrarnos a la montaña rusa de emociones por la que el director manchego lleva al espectador. Aunque el show está dirigido para los conocedores de la filmografía de Almodóvar, el guion fue armado para que cada uno de los 10 temas - que representan a nueve cintas estrenadas entre 1982 y el 2006- sea precedido por la proyección de una escena que resume el conflicto de la película. Tendrá una única presentación este 31 de enero en el Cocodrilo Verde.

“Un día viendo “Tacones Lejanos” empezaron a sonar “Un año de amor” y “Piensa en mí” de Luz Casal. Estos temas que yo ya conocía pero que había olvidado, me volvieron a conmover. Así se me ocurrió hacer este show que integra música, canto y cine” recuerda Araníbar, que había visto casi toda la producción de Almodóvar gracias a una amiga fanática del cineasta con quien compartió departamento. Por entonces ella ya radicaba en Buenos Aires, ciudad a la que llegó hace 17 años para estudiar comedia musical. “Ahí me di cuenta de que lo mío es más la música. No es que el teatro y la danza no me gusten, pero mi tema es más el canto y componer. La verdad es que todo es muy loco, hace tiempo dejé los musicales y ahora tengo este show que se parece mucho a un café-concert, con música y voz en vivo”, apunta.

Aunque el concierto fue estrenado en Argentina y luego en Puerto Rico, la primera versión llegó a Lima a finales del 2019. Con el tiempo el espectáculo fue evolucionando hasta encontrar un punto de equilibrio. Según detalla Araníbar, se han cambiado muchas cosas, algunas canciones han entrado y otras han salido, pero el concepto sigue siendo el mismo. “En un primer momento yo no era un personaje. Estaba vestida como uno pero no hablaba. Ahora todo el tiempo estoy en personaje. Con él voy hilando diversas historias y doy pie a que empiece la música y el tema elegido”. En líneas generales las canciones respetan la versión de las películas de Almodóvar, pero hay dos excepciones: “Volver” y “La bien pagá”, piezas muy tradicionales. La primera necesitó de un arreglo que tomó como base la rumba flamenca y la otra sigue el cover de La Shica, que le da una vuelta de tuerca a la letra y solo utiliza contrabajo y voz. Además, de la decena de temas que se interpretan tres han sido grabados por Araníbar para promocionar el show: “Piensa en mí”, “Puro teatro” y “Volver”. Por el momento solo pueden ser escuchados en You Tube, pero pronto se subirán a plataformas como Spotify.

El concierto de Araníbar contiene diez temas con voz y música en vivo. Entre las canciones se escucharán "Un año de amor", "La bien pagá", "Cucurrucucú", y "Quizás, quizás, quizás". Paralelamente, la cantante viene trabajando su propia música. (Foto: Victoria Alfonso).

“El Soundtrack de Almodovar” promete una noche para hablar de amor, de desamor, de los conflictos de la condición humana, pero sobre todo de mujeres, protagonistas recurrentes del director de “Átame”. “Aunque yo no sea una cantante conocida -reflexiona la intérprete-, en este espectáculo el que convoca es Almodóvar. Eso funciona. Siento que este show es como una llave que me va abriendo puertas”, finaliza.

Más información "El Soundtrack de Almodóvar" Lugar: Cocodrilo Verde. Dirección: Francisco de Paula Camino 226, Miraflores. Fecha y hora: el 31 de enero, a las 8 p.m. Entradas: llamando al 978198-714. Costo: S/40, con consumo mínimo.