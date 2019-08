Festival de Cine de Lima: estas son las 23 películas imperdibles de la edición 23

Con un menú de más de 130 películas nacionales e internacionales, el Festival de Cine de Lima PUCP se convierte también en un (grato) dolor de cabeza para los cinéfilos. Para no perderse en esa maraña, hemos elegido las 23 películas fundamentales e imperdibles de la edición 23 del festival. Las listamos en estricto orden alfabético. Corra a buscarlas, que las entradas se acaban.

"Bacurau" (Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles)

Del brasileño Mendonça Filho hemos visto las brillantes “El sonido alrededor” (2012) y “Aquarius”. Ahora, en codirección con Dornelles, nos trae una película que acaba de pasar por el Festival de Cannes con este cruce entre Glauber Rocha y Tarantino. Y por supuesto que entusiasma.

Sección: Competencia de ficción.

"Buddy" (Heddy Honigmann)

La cineasta peruano-holandesa es sobre todo recordada por su clásico documental “Metal y melancolía” (1994): radiografía de la sociedad limeña desde la perspectiva de sus taxistas. Esta vez llega con una historia sobre perros lazarillos y sus dueños.

Sección: Galas.

"By the Name of Tania" (Mary Jiménez y Benedicte Lienard)

Si bien es una producción belga-holandesa, su codirectora, Mary Jiménez, es peruana. Y el documental aborda la historia de Tania, una joven que pudo escapar de la trata de personas y la prostitución forzada en la selva de nuestro país.

Sección: Competencia documental.

"Canción sin nombre" (Melina León)

Ambientada en el Perú de los 80, sigue el drama de Georgina, una mujer cuyo hijo recién nacido ha sido robado. Tras su paso por la Quincena de Realizadores de Cannes, la cinta ha sido catalogada entre lo mejor del cine peruano reciente. Hay que seguirle la pista.

Sección: Competencia de ficción.

"Chicuarotes" (Gael García Bernal)

Indudablemente, García Bernal será una de las presencias más atractivas del festival. Pero más allá de ser una cara conocida, en esta ocasión se presenta como director de esta cinta sobre dos muchachos que buscan su lugar en la sociedad, pero deben lidiar con el crimen y la violencia.

Sección: Galas.

"El joven Ahmed" (Jean Pierre y Luc Dardenne)

Qué más se puede decir de los hermanos Dardenne: consagrados mundialmente y habituales del festival limeño. Este, su decimoprimer largometraje, sigue a un muchacho musulmán en la Bélgica actual, en medio de un dilema entre la religión y el deseo.

Sección: Aclamadas 2019.

"El Pepe, una vida suprema" (Emir Kusturica)

El cineasta serbio construye un perfil, muy a su manera, del expresidente uruguayo José Mujica. Y mezcla su austera vida privada con sus ideales políticos, en una cinta que ha generado opiniones encontradas, como es de esperarse de un personaje tan intenso.

Sección: Galas.

"El viaje de Javier Heraud" (Javier Corcuera)

El filme inaugural del festival es una búsqueda: a través de las pesquisas de la sobrina nieta de Javier Heraud, se trata de reconstruir la misteriosa y breve vida del poeta peruano, quien pasó de los versos a las armas. Un documental que promete.

Sección: Película de inauguración.

"Había una vez en Hollywood" (Quentin Tarantino)

Acaso el cineasta más popular de todos los que participan en el festival. Su nueva cinta (la novena de su carrera) cuenta la historia de un actor de Hollywood y su doble (Leonardo DiCaprio y Brad Pitt) en los agitados años 60 de Charles Manson y Sharon Tate.

Sección: Aclamadas 2019.

"High Life" (Claire Denis)

La cineasta francesa es una de las homenajeadas del festival este año. Su obra tiene picos como "Beau Travail", "L'intrus" y "White Material", pero aquí resalta esta, la última de sus producciones, una aventura de ciencia ficción con Robert Pattinson como protagonista.

Sección: Homenaje.

"Hombres de piel dura" (José Celestino Campusano)

Campusano es un cineasta casi autodidacta, que proviene de los márgenes, y que sin embargo ha desarrollado una filmografía sorprendentemente poderosa y coherente. La cinta que presenta este año es un crudo y honesto retrato sobre la homosexualidad y el autodescubrimiento.

Sección: Galas.

"It Must Be Heaven" (Elia Suleiman)

A Suleiman lo han descrito como el Chaplin palestino. Tremendo honor que, según la crítica especializada, estaría bastante justificado. La suya es una tragicomedia sobre la identidad elogiada unánimemente. Entre los puntos más altos del festival, sin duda.

Sección: Aclamadas 2019.

"Jeanne" (Bruno Dumont)

Se trata de la segunda película que el gran director francés le dedica a una infante Juana de Arco. Pero si la anterior (“Jeannette”) fue hecha en clave musical, aquí retoma el drama y lo hace a su más fiel estilo, con una mirada que se mueve entre lo cáustico y lo místico.

Sección: Aclamadas 2019.

"La bronca" (Daniel y Diego Vega)

Tras las excelentes “Octubre” (2010) y “El mudo” (2013), la dupla de hermanos presenta la historia de un joven peruano que, a inicios de los años 90 y en plena crisis política, viaja a Canadá para visitar a su padre. Un relato sobre la diáspora colectiva y las emociones personales.

Sección: Competencia de ficción.

"La bronca", de Daniel y Diego Vega.

"La revolución y la tierra" (Gonzalo Benavente)

La Reforma Agraria que impulsó Juan Velasco Alvarado es el tema central de este documental, que recoge abundante material de archivo y diversos testimonios. De esta manera, confronta puntos de vista sobre este episodio tan controversial de nuestra historia reciente.

Sección: Competencia documental.

"Lemebel" (Joanna Reposi)

Documental sobre el escritor y artista visual chileno Pedro Lemebel, genio y transgresor en un país paralizado por la dictadura y el conservadurismo. Un trabajo que toma forma a partir de archivos y entrevistas a figuras cercanas a este icónico personaje, fallecido en el 2015.

Sección: Competencia documental.

"Les diaboliques" (Henri-Georges Clouzot)

La esposa y la amante de un hombre deciden unirse para hacer justicia frente al engaño. Sencilla premisa para un inquietante thriller psicológico del maestro francés, de quien también se verán "El asesino vive en el 21", "El salario del miedo" y "El misterio de Picasso".

Sección: Francia en Lima – Retrospectiva de Clouzot.

"Santiago, Italia" (Nanni Moretti)

Con sutileza y gran olfato, el consagrado Moretti (“La habitación del hijo”, “Habemus Papa”) ahonda en los vínculos entre Italia y Chile, en los meses posteriores al derrocamiento de Salvador Allende. Un documental de vuelo político que no pierde profundidad personal.

Sección: Galas.

"Sueño Florianópolis" (Ana Katz)

Una pareja en crisis intenta recomponer su relación con unas vacaciones de verano en Florianápolis, Brasil. El destino, sin embargo, les deparará más problemas y malentendidos en ese supuesto paraíso. Comedia de la directora de “Una novia errante” (2007).

Sección: Competencia de ficción.

"The Wild Bunch" (Sam Peckinpah)

Para celebrar los 50 años de su estreno, se proyectará este inigualable western protagonizado por William Holden, Ernest Borgnine, entre otros. Violenta, amarga, crepuscular. Una joya que siempre será especial de disfrutar en una pantalla grande.

Sección: Espacio Filmoteca.

"The Wild Goose Lake" (Yi'nan Diao)

Desde China irrumpe este ‘neo-noir’ sobre un gangster en fuga, que busca una suerte de redención, muy a su manera. Cargado de angustia y envuelto en imágenes poéticas, la de Diao es una obra maestra de dimensiones universales.

Sección: Aclamadas 2019.

"Varda by Agnès" (Agnès Varda y Didier Rouget)

Fallecida en marzo de este año, la excepcional cineasta francesa Agnès Varda firmó su despedida como solo ella pudo hacerlo: con un documental introspectivo, refrescante y sumamente vital, que reflexiona sobre el quehacer fílmico con desbordante humanidad. Imperdible.

Sección: Aclamadas 2019.

"Vendrán lluvias suaves" (Iván Fund)

Sin la exposición que tienen otros de sus compatriotas, Fund se ha consolidado como uno de los cineastas argentinos más interesantes de la actualidad. Aquí filma una cinta muy delicada sobre un grupo de niños que deben enfrentar un fenómeno sobrenatural.

Sección: Búsquedas.

Las entradas al festival pueden adquirirse desde este viernes 2 de agosto. Toda la información en: www.festivaldelima.com