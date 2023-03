El director del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, dijo que, de estar terminadas las nuevas películas de los polémicos directores Woody Allen y Roman Polanski, evaluarían la posibilidad de exhibirlos durante el festival.

“No creo que la película de Roman Polanski esté lista para Cannes. Tal vez la película de Woody Allen lo esté. Nos posicionaremos al respecto dependiendo de la situación”, aseguró este lunes el director del reputado festival de cine a la revista especializada Variety.

Ambos directores han sido acusados de haber abusado sexualmente de niñas décadas atrás. En varias ocasiones Polanski fue señalado por mantener relaciones sexuales con varias menores y de haber huido de la justicia estadounidense en Francia, mientras que Allen ha recibido acusaciones de su hija adoptiva Dylan Farrow de abusar sexualmente de ella cuando tenía siete años.

Frémaux también desmintió los rumores de que el cortometraje “Extraña forma de vida”, del director español Pedro Almodóvar, será la cinta que inaugure el evento que se llevará a acabo del 16 al 23 de mayo, pero aseguró que formará parte del programa.

“No estará en la noche del estreno. Es un rumor, pero me gustan los rumores, forman parte de la mitología de Cannes”, dijo el directivo. El filme de 30 minutos de duración es un wéstern sobre la homosexualidad protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke, en el que dos pistoleros se convierten en amantes.

El español había sido parte de Cannes con anterioridad, primero en 1999 con su película “Todo sobre mi madre”, con la que ganó el premio a mejor dirección, en 2006 con “Volver”, que lo hizo ganador del premio de mejor guion, y en 2017 fue presidente del jurado.

Frémaux confesó que una de sus prioridades es lograr que el director estadounidense Martin Scorsese regrese a Cannes con su película más reciente, “Killers of the Flower Moon”. La última vez que el director de “Taxi Driver” presentó un filme en el festival fue en 1986 con la sátira de humor negro “After Hours”.

La nueva cinta, que originalmente iba a ver la luz en 2022, es la adaptación del libro homónimo de David Grann, que sigue los asesinatos en serie de nativos de la tribu Osage en la lucha por el petróleo durante los años 20 y es protagonizada por sus dos grandes estrellas, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.

Otro de los filmes que el director espera poder tener este año en el programa es el de “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, la cinta en la que el actor Harrison Ford retomó con 80 años el papel del popular e intrépido arqueólogo.

