La edición número 15 del Festival de cine Al Este traerá consigo una selección de las mejores películas independientes del cine internacional y en especial del Europa Este. Los cinéfilos podrán disfrutar de forma virtual y presencial de producciones originales e independientes, premiadas internacionalmente; así como de clases maestras y encuentros con cineastas y productores cinematográficos de talla mundial.

La cartelera incluirá más de 70 películas de 26 países, divididas en 11 secciones. Entre las producciones audiovisuales destacan los títulos de ficción como ‘Crossing de Levan Akin’, ‘El mal no existe’ (Evil does not exists). El público también podrá apreciar documentales como ‘Matter out of place’, que formará parte de una sección especial dedicada al medio ambiente, y en especial al agua.

Las proyecciones del festival se realizarán en las salas de cine en Lima como Cineplanet, el CCPUCP, la Alianza Francesa y la sala Armando Robles Godoy, además de auditorios de culturales como el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la inclusión Social - LUM, el Museo de Arte Contemporáneo de Lima - MAC, el Centro Cultural de la Universidad Cayetano Heredia en sus sedes de Miraflores y San Martín de Porres, la sala Quine, en Cusco, entre otros espacios.

Cabe mencionar que el público a nivel nacional podrá disfrutar de manera online de una selección especial de 15 películas en la plataforma elekran.com. La preventa ya está disponible a solo 39 soles.

El reconocido director japonés Ryusuke Hamaguchi, coautor del script, participará en esta edición con una clase maestra online, la cual se realizará el 31 de mayo a las 7:30 p.m. Las entradas ya están a la venta en Joinnus.

Además, este esperado evento ofrecerá talleres y charlas gratuitas en el marco del Programa de Formación Al Este, que se desarrollará entre el 1 y el 6 de junio. Dicho espacio incluye el desarrollo del Foro Internacional de Financiamiento y Sostenibilidad en el Cine, y el Programa de Desarrollo de Públicos en Colegios.

