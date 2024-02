El gran nivel del cine hecho en Japón puede medirse listando solo nombres: de Akira Kurosawa a Hayao Miyazaki, de Yasujiro Ozu a Takashi Miike o Naomi Kawase. Ni qué decir de los galardones recibidos recientemente: este año, el país asiático tiene una nominación al Óscar por “Perfect Days”, y hace dos años ganó el premio a Mejor Película Internacional con “Drive My Car”.

Por eso es tan atractivo que llegue a nuestro país el Festival de Cine Japonés, con su primera edición, que reúne un ecléctico conjunto de películas. Allí resalta justamente la mencionada “Drive My Car”, la espléndida cinta dirigida por Ryusuke Hamaguchi que vale la pena ver en pantalla grande. Pero el resto del programa es también llamativo.

Hay dramas como “And So the Baton is Passed” de Tetsu Maeda, o “Father of the Milky Way Railroad”, que tiene como protagonista al gran Koji Yakusho; una comedia como “Mondays” y un thriller como “Lesson in Murder”; también hay un par de animes –“Cocolors” y “Weathering with You”– y un llamativo énfasis en filmes de corte juvenil: “The Line that Defines Me”, “The Water Flows to the Sea”, entre otras.

El festival está organizado por la Fundación Japón en Lima, que lleva poco tiempo operando en nuestro país, en colaboración con el festival Al Este. Las funciones tendrán lugar en varias sedes: el Lugar de la Memoria (LUM), Cineplanet de San Miguel, la Alianza Francesa de Miraflores, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y el Centro Cultural de la Universidad Cayetano Heredia.

UNA HISTORIA DE UNIÓN

La Fundación Japón en Lima es la más reciente de las sedes que la institución –financiada por el Gobierno nipón– tiene en 25 países del mundo. Es la primera en lengua española en Sudamérica, de hecho, y si aterriza en el Perú es debido a la larga vinculación social, cultural y política que tiene con Japón.

“Este año se celebran 125 años de inmigración japonesa al Perú, y el año pasado se conmemoraron los 150 años de nuestras relaciones diplomáticas”, explica Hiroyuki Ueno, director de Fundación Japón en Lima. Historiador de profesión, Ueno pasó antes por las sedes de la institución en Brasil, España y Rusia, para ahora comandar su filial peruana.

No es su primer paso por el Perú, sin embargo. “A fines de los años 80 vine como voluntario para enseñar en el colegio La Unión. Era otra época, muy difícil, de terrorismo e hiperinflación. El Perú de hoy está mucho más estabilizado”, cuenta.

Hiroyuki Ueno, director de la Fundación Japón en Lima.

Aparte del festival de cine, figura entre los planes cercanos de Fundación Japón traer el 9 de marzo a dos artistas de manga que dictarán unos talleres en el Centro Cultural PUCP, así como la presentación del grupo Tohoku 6 Ken Roll Show, en el Teatro Municipal, a fines del mismo mes.

La fundación opera desde una oficina en San Isidro y desde allí gestiona sus alianzas con otras instituciones. “No tenemos una sala de exposición, un teatro o una biblioteca. Por eso siempre buscamos colaboraciones”, explica Ueno, mencionando su reciente contribución con el festival Temporada Alta, o la exposición fotográfica que organizaron en la sala Luis Miró Quesada de Miraflores (hoy tristemente convertida en oficina administrativa, por cierto).