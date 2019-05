"Godzilla 2", escena post-créditos: ¿qué pasa y qué significa el final de "El rey de los monstruos"?

¿Qué significa la escena post-créditos de Godzilla 2 El rey de los monstruos? | CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Al igual que "Kong: Skull Island" ("Kong: La Isla de la Calavera"), "Godzilla: King of the Monsters" ("Godzilla: El rey de los monstruos") tiene una escena post-créditos que configura parte de los eventos de la próxima película del MonsterVerse, "Godzilla vs. Kong".

En principio, "King of the Monsters" es un título que retoma el hilo de "Godzilla", de 2014, y reúne a la criatura con otras bestias milenarias que conquistan en cuestión de horas el mundo entero, bajo la orden de un nuevo rey, Ghidorah, a quien Godzilla eventualmente enfrenta y derrota tras alcanzar un nuevo nivel de poder.

Sin embargo, la victoria y reinado de Godzilla sobre el resto de kaijus podría ser pasajero a partir de los acontecimientos de la escena post-créditos de la película, donde queda en evidencia que al final, el ser humano es el mayor peligro para el planeta Tierra.

¿QUÉ PASA EN LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE "GODZILLA 2"?

La participación de Ghidorah no ha terminado (Foto: Godzilla: King of the Monsters / Warner Bros.) Warner Bros.

Una vez revisada una secuencia de créditos que anticipa que Kong y Godzilla podrían convertirse en rivales, "King of the Monsters" deja correr una escena que devuelve la trama a la Isla de Mara, la ciudad de la que emergió Rodan y donde Godzilla tiene un brutal enfrentamiento con Ghidorah.

En la escena, un pescador encabeza a un grupo de personas liderado por Jonah Alan, el ecoterrorista detrás del despertar de los monstruos que por poco exterminan a la humanidad. Jonah escapó a tiempo de Boston junto a sus soldados antes de la batalla definitiva entre los monstruos.

Mientras caminan por un pasillo, el pescador comenta que están “en un mundo nuevo y valiente” tras “el ascenso del rey”. También menciona que tras la detonación de la bomba de oxígeno de los militares en las costas de la isla, no hay más vida marina cerca, por lo que deben buscar otros medios para hacer dinero, medios que muchas veces no son lícitos.

El pescador conduce a Alan y su equipo hasta una gran sala donde yace una de las cabezas de Ghidorah que Godzilla arrancó durante su pelea frente a la costa de la isla. Entonces, el personaje de Charles Dance proclama que “tomaremos” la cabeza. ¿Con qué fines? Eso aún está por verse.

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE "GODZILLA 2"

Póster del enfrentamiento entre Ghidorah y Godzilla (Foto: Godzilla: King of the Monsters / Warner Bros.) Warner Bros.

Si bien Godzilla asesina a Ghidorah al final de la película, cuando el nivel de radiación de su cuerpo simplemente consume al dragón de tres cabezas, parece que el extraterrestre todavía puede regresar como una amenaza. Si la sospecha es cierta, Jonah intentará revivir de alguna forma a Ghidorah, aunque ahora bajo su control.

¿Cómo volvería Ghidorah? Por el momento pueden asumirse algunas cosas. En principio, como el dragón tiene la facultad de regenerarse, el equipo de Jonah podría encontrar la forma de revertir el proceso para que de la cabeza surja el resto del cuerpo. Tampoco puede descartarse que los ecoterroristas desarrollen alguna forma de replicar esta especie a partir de una muestra de ADN de esta misma cabeza. Después de todo, cuando Monarch se enteró que Jonah se dirigía al Sitio 32 en la Antártida, creyó que su grupo recogería muestras del Monstruo Cero, no que intentarían despertarlo.

En la película "Godzilla vs. King Ghidorah", de 1991, la humanidad crea un monstruo a partir del ADN del Ghidorah original, un monstruo llamado Mechagodzilla que originalmente debía proteger a Japón de Godzilla. Es decir, tendría sentido que el futuro del MonsterVerse incluya criaturas creadas, modificadas y manipuladas por los gobiernos o por organizaciones con fines nada nobles como la de Jonah Alan.

En el peor de los casos, el enfrentamiento entre Godzilla y King Kong no sería el principal problema de la próxima película de la franquicia, sino un monstruo desarrollado a partir de la cabeza vista en la escena post-créditos.

¿"GODZILLA 3"?

En todo caso, la escena post-créditos de "King of the Monsters" podría responder a una tercera película de Godzilla, si es que "Godzilla vs. Kong", que está dirigiendo Adam Wingard, se dedica de lleno a la confrontación entre estas dos criaturas.

Ni Legendary ni Warner Bros. han oficializado la realización de "Godzilla 3", pero eso no significa que no haya ningún proyecto en desarrollo. El mismo CEO de Legendary, Joshua Grode, adelantó que había discusiones en torno al futuro de la franquicia. Todo dependería del rendimiento en taquilla de "King of the Monsters".

TRÁILER DE "GODZILLA 2"