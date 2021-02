La temporada de premios se inaugura con los Golden Globes este 28 de febrero. Entre todas las actrices nominadas, Viola Davis podría ganar un posible galardón a Mejor actriz de drama por su actuación de Ma Rainey en “La madre del Blues” (”Ma Rainey’s Black Bottom”). Esto le daría el título de la segunda intérprete de color en obtener un Globo de Oro en dicha categoría.

Hasta la fecha, Whoopi Goldberg ha sido la única actriz de color en obtener el premio en la misma categoría con su trabajo en la cinta “The Color Purple” en 1985. Unos 36 años de ese suceso y Davis podría cambiar la historia del galardón, convirtiéndose en la segunda actriz de color en obtener el mencionado premio.

Vale precisar que ella no sería la única candidata afroamericana, puesto que se encuentra compitiendo contra Andra Day, protagonista de “The United States vs. Billie Holiday”. Ambas encontrarán una dura competencia por parte de Frances McDormand, cuya interpretación en la cinta “Nomadland” de Chloe Zhao ya la ha convertido en una de las favoritas para este galardón y el Oscar.

Durante su notable carrera Viola Davis ya ha marcado hitos por ser la primera actriz afroamericana en llevarse la ‘triple corona de la actuación’, nombre informal con el que se refiere a un artista que se ha ganado un Oscar, un Emmy y un Tony, las más grandes premiaciones en el cine, televisión y teatro respectivamente.

Es importante mencionar que, si alguna de las intérpretes gana, también se convertiría en la novena dentro de las tres categorías de drama, comedia o musical y actriz de reparto; así como la intérprete número 18 en ganar dentro de la sección cinematográfica de los Golden Globes Awards.

La primera actriz de color en las premiaciones más importantes

Su paso por la serie de abogados “How to Get Away with Murder” se convertiría en el proyecto importante de la artista en la televisión tras ganar su primer Emmy en el 2015, siendo la primera afroamericana en ganar una estatuilla en estos premios.

Con “Fences”, Davis ganó su segundo premio Tony, el más importante galardón del teatro americano. Y con la adaptación cinematográfica de la obra, la intérprete consiguió su estatuilla del Oscar en la categoría de Mejor actriz de reparto en el 2017, lo que la convirtió en ser la primera afroamericana en conseguir los tres galardones más importantes de la actuación.

¿Existe la posibilidad de que sea la actriz afroamericana más nominada en los Premios Oscars?

Como muchos saben, los Globos de Oro sirven como una guía previa antes de conocer a los candidatos oficiales de la ceremonia más importante del cine: los Oscars. En ese sentido, Viola podría estar preparada para convertirse en la mujer de color más nominada en la historia de los premios de la academia.

Davis ha estado inmersa en la actuación desde hace dos décadas. Antes de ganar la estatuilla dorada en el 2017, fue gracias a su aparición en la película “La duda” del 2008, que le valió su primera nominación en los premios Oscar. Años más tarde, le llegaría la oportunidad de pertenecer al elenco de “Criadas y señoras”, cinta que le valió una segunda nominación a los premios de la Academia.

En conversación con Variety, la artista se ha mostrado más que preparada y señala que ese récord debió haberse dado hace mucho tiempo.

“Para mí, es un reflejo de la falta de oportunidades y de acceso a las oportunidades que la gente de color ha tenido en este negocio”, dijo. “Si yo, vuelvo a los Oscars por cuarta vez en el 2021 y me convierte en la actriz negra más nominada de la historia, eso vendría a ser un testimonio de la gran falta de material que ha habido ahí fuera para los artistas de color”, agregó.

