Stephanie Cayo confirma que protagonizará nueva película de Mel Gibson

Stephanie Cayo continúa alcanzando sus metas. La actriz peruana confirmó con una emotiva publicación en Instagram la noticia dada por El Comercio: que se encuentra rodando en Puerto Rico una cinta al lado del dos veces ganador del Oscar Mel Gibson.

►Stephanie Cayo se hiere durante rodaje y presenta a actriz que le doblará en escenas peligrosas |VIDEOS

►Stephanie Cayo rueda en Puerto Rico película con Mel Gibson

Esta será la tercera película en la filmografía de la limeña de 31 años, quien ya había participado de la española "Yucatán" y en el doblaje de voz de la peruana "Piratas en el Callao".

En Instagram, Stephanie Cayo contó que su personaje en la nueva cinta de Mel Gibson, de momento titulada "Force of Nature" (según IMDB), será estelar, pues será la "partner" (dupla) del policía que interpreta el estadounidense.

"Si hace 5 años alguien me hubiese dicho que iba a filmar la tercera película de mi vida con Mel Gibson, de policía y a hacer de su partner, hubiese dicho: '¿Me estas bromeando?' Pero como han pasado 5 años dándole duro a esto, lo primero que dije fue: 'Voy a conocer a Mel' Y mi agente me dijo: '¡No, vas a protagonizar con Mel! Ahí casi me da un stroke (derrame)", relató la peruana.

Stephanie Cayo se encuentra desde hace una semana en Puerto Rico, donde se ruedan las primeras escenas de la cinta que vería la luz en una fecha por definir del 2020.

En la red social, la también cantante destacó las virtudes de su célebre colega de reparto.

"Hoy terminamos la primera semana de filmación y he tenido la fortuna de conocer a este hombre que es único, apasionado, brillante y puro corazón como todo lo que hace", afirmó.

Además de Mel Gibson, este nuevo proyecto cinematográfico de Stephanie Cayo cuenta con otros actores de renombre como Emile Hirsch (de la cinta "Milk") y Kate Bosworth (Lois Lane en "Superman Returns").