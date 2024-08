-En el negocio móvil, ¿qué estrategias tienen para no perder cuota de mercado ?

Somos una empresa integral de telecomunicaciones, apuntamos al liderazgo en todas las categorías. Somos la empresa de telecomunicaciones que más ha invertido en el país por mucho tiempo. Según Osiptel, el año pasado invertimos cerca del 36% del total invertido por la industria. Además, se trata de una actitud consistente, para que el mercado nos siga y vea que ofreces buena calidad todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, seguir comprometidos. Es una ecuación muy simple: inviertes, mejoras tu calidad, tu cobertura, tu tecnología y los resultados se reflejan en la portabilidad, en lo que somos líderes en lo que va del año.

-¿Qué planes tienen para que sus clientes prepago pasen a ser pospago?

Vemos una migración natural. No la forzamos, porque estar en prepago no es un tema de capacidad –cuánto quiere o no pagar una persona–, sino más bien de control, cuánto quiero y hasta qué punto quiero hacer las cosas controladas. En el Perú, la mitad de nuestros clientes está en prepago y la otra mitad en pospago.

-Según Osiptel, tenían 12,6 millones de líneas en el primer trimestre. ¿Esperan llegar a los 12,8 millones alcanzados en 2018?

Si lo que digo sigue funcionando hasta este momento, eso debería tender a crecer.

(Foto: Alessandro Currarino/El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

-En julio anunciaron el lanzamiento de velocidades de Internet por fibra óptica hasta por 5 GB. ¿Apuntan al segmento empresarial?

Es para el segmento residencial. El segmento empresarial lo puede aprovechar. Estamos en alrededor de 4,2 millones de hogares en el país cubiertos en capacidad. Tenemos la infraestructura, para que nuestros clientes tengan una buena experiencia y nuevas tecnologías. Ahora toca no solo ponerlo, sino esperar la evolución del mercado para asimilar el nivel de velocidad disponible en nuestra infraestructura de red. Vamos a incrementar la tecnología en diferentes zonas en la medida que lo puedan asimilar. Ya no es un tema de inversión, sino más de demanda.

-¿En qué distritos iniciarán?

San Isidro probablemente, Miraflores, Las Casuarinas y por ahí también Surco y La Molina. Eso lo va definiendo el cliente.

-En marzo, Claro señaló a Día 1 que esperaban terminar el año con 5,2 millones de clientes, ¿esto se mantiene?

Sí, tan solo el año pasado hicimos más de un millón de casas cubiertas adicionales en fibra óptica y este año invertimos en el mismo nivel, así que la cobertura debería llegar, si la capacidad de construcción y los requisitos [lo permiten].

-¿Cómo va la demanda de paquetes familiares?

La telefonía [fija] ha venido desapareciendo, prácticamente la incluimos para que [las personas] tengan un respaldo. El Internet es la punta de lanza y la televisión crece gradualmente, sobre todo a partir del nuevo concepto de Claro TV+.

-¿Cuánto ha impulsado Claro TV+ a su negocio televisivo?

Lo que ha pasado en el mercado en los últimos ocho trimestres es que la industria de televisión ha venido decreciendo y nosotros estamos creciendo. Eso se debe a la misma fórmula: inversión y nuevas tecnologías. Hemos rediseñado la televisión, mezclando el ‘streaming’ con la televisión tradicional, adaptándonos a las tendencias de uso de las nuevas generaciones. La verdad es que nos está funcionando bastante bien. A nivel de Latinoamérica somos el operador más grande de televisión paga. En Perú empezamos más tarde, pero seguimos creciendo a pesar de que los demás operadores relevantes no lo hacen.

Un ejemplo muy bueno es lo que pasó con las olimpiadas [Paris 2024]: tenemos disponibles nuestros propios canales en Claro TV+, en las aplicaciones de OTT en el Claro Video, pero además lo hemos subido a Youtube. Eso ha dado un giro y ha posicionado a Claro en el tema de la televisión de una manera contundente.

-¿Hay novedades en cuanto al 5G?

Tuvimos la asignación de la red 5G del Puerto de Chancay. Hubo un concurso y trabajamos bastante fuerte para poner la red que va a automatizar toda la operatividad de las grúas y vehículos autónomos que van a operar en el puerto.

-¿En qué etapa del proceso se encuentran?

La red ya está instalada, porque el puerto se inaugura en noviembre. Se hicieron las primeras pruebas con las grúas. Estamos trabajando de la mano con la gente de Cosco Shipping y de Huawei en el despliegue de toda la tecnología.

-Mencionó que son una empresa integral, ¿cómo van los servicios en el segmento corporativo?

Lo que está pasando con los operadores de telecomunicaciones, como es también nuestro caso, es que los clientes ya no solo requieren servicios de nube o alguien que les dé conectividad o les dé seguridad, sino que todo eso esté bien integrado. Los servicios de nube y ciberseguridad se han más que duplicado. La industria creció alrededor de 22% y nosotros hemos más que duplicado [esta operación], estamos tomando un papel importante en este segmento.

-¿Hay sectores que demandan más el servicio integral?

Tenemos uno de los grandes centros de monitoreo de ciberseguridad para grandes empresas, pero también tenemos servicios de ciberseguridad más elementales en el segmento de medianas y pequeñas empresas. Estos servicios están empaquetados a través de Claro Negocios, que está creciendo. Eso lo hace mucho más accesible, tanto en precio como facilidad. [Claro Negocios] es el que más crece ahora.

(Foto: Alessandro Currarino/El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

-Estamos en épocas donde hay una mayor presencia de la inteligencia artificial (IA) en los procesos tecnológicos. ¿Claro cómo está implementando esto?

La IA ha tenido etapas de evolución y analíticas, avanzadas, predictivas, chatbots, ese tipo de cosas. Lo hemos hecho por los últimos cinco años, desde las etapas más básicas de la IA y lo que es la última parte, que es la IA generativa. Eso estamos explorando, en qué partes realmente puede hacer sentido para reducir costos o mejorar nuestra competitividad a un precio accesible, porque todavía eso está un poco caro para los beneficios que genera.

Estamos cautelosos, pero sí revisando cuáles son las alternativas.

-¿Cuánto esperan cerrar en inversiones?

Las inversiones han sido homogéneas en los últimos tres años, alrededor de US$360 millones aproximadamente, un poco más de hecho. No solo se trata del presupuesto, sino de lo que realmente se puede ejecutar.

-¿Mantendrán esos niveles para el 2025?

Sí, es la receta. Se reinvierte para alcanzar más cobertura y capacidad, nuevas tecnologías y–una cosa importante que no había mencionado–, en mejor ar la atención al cliente. Somos también los que más están invirtiendo en eso último.

-¿Cuánto esperan cerrar en facturación este año?

Somos el operador que más factura en el país, lo que nos da más capital para seguir invirtiendo. No solo facturamos más, sino que somos más eficientes y generamos mejores rendimientos, lo cual nos da más capacidad para seguir invirtiendo.