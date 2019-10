La ironía macabra que caracteriza al villano de Batman en los comics de DC ha llegado a la pantalla grande este año. La nueva película inspirada en el “Joker” es protagonizada por Joaquin Phoenix, el actor estadounidense de origen puertorriqueño que se ha ganado los aplausos de la crítica por este personaje. Sin embargo, las ovaciones por su interpretación han alejado la atención sobre la personalidad de este enigmático actor, quien, cuando se apagan las cámaras, lo último que esboza es una sonrisa.

Con más de 30 años de carrera, Joaquin Phoenix es conocido por ser una figura particular. Su poca simpatía por los flashes lo han convertido en uno de los actores más huraños de Hollywood. Desde aburrirse en una conferencia de prensa hasta mostrarse agresivo en una entrevista son algunas muestras de su rechazo a la fama. Pero lejos de sentirse culpable, el nuevo “Joker” asume su carácter con orgullo; el mismo que hace prevalecer a la hora de aceptar un papel, pues su exigencia para interpretar un personaje ha sido corroborada por todos los directores de cine para los que ha trabajado.

Sin embargo, hay quienes no han visto con buenos ojos los comportamientos detrás de cámaras de Phoenix, a quien han acusado de engreído y soberbio. Lo cierto es que al tres veces nominado al Oscar le ha importado muy poco estas reacciones. Por el contrario, ha expuesto su controvertido comportamiento en diversas ocasiones. Aquí hacemos un recuento.

Joaquin Phoenix es el quinto actor en interpretar al 'Guasón' en el cine. (Foto: Difusión)

RIÑA CON ROBERT DE NIRO

El más reciente. Durante el rodaje ─y previo a él─ de la película “Joker”, Joaquin Phoenix presentó diferencias con el experimentado actor Robert de Niro. Según Todd Phillips, director del filme, la relación entre ambos actores fue tensa, ya que ambos tienen diferentes formas de trabajar sus personajes. Mientras que de Niro prefería repasar el guion junto al elenco, Phoenix quería hacerlo solo.

Esto generó un problema para el director, quien afirmó “estaba en una posición muy difícil porque Joaquin me decía ‘No voy a hacer ninguna **** lectura, de ninguna manera’, y Bob respondía ‘yo hago lecturas antes de empezar a grabar. Eso es lo que hacemos (los actores)'".

Aunque lograron filmar la cinta, Joaquin Phoenix no escondió nunca la mala relación que sostuvo con el actor de 76 años y, en entrevista con Vainity Fair, confesó que “El primer día de rodaje nos dimos los buenos días y más allá de eso, no recuerdo si hablamos más. No me gustaba hablar con él en el set”.

Joaquin Phoenix y Robert de Niro. (Foto: Difusión)

EL “NO” A THOMAS WAYNE

El estreno de “Joker” no solo reveló la riña entre Robert de Niro y Joaquin Phoenix, sino también expuso la negativa de último cuando fue convocado para interpretar al ‘Guasón’. Según el mismo Todd Phillips, el actor no estaba de acuerdo con que la película sobre el villano de Batman se pareciera demasiado al comic. Por lo tanto, no le gustaba la inclusión del personaje ficticio de Thomas Wayne en el guion

“(A Joaquin) nunca le gustó decir el nombre de Thomas Wayne. Hubiera sido más fácil para él si la película se llamara ‘Arthur’" y no tuviera nada que ver con el cómic, pero, a la larga, creo que lo entendió y lo apreció", confesó Phillips en entrevista con “The New York Times”.

Thomas Wayne en "Joker". (Foto: Difusión)

LA PÉRDIDA DE PESO

Otro aspecto de la película “Joker” que causó molestia en Joaquin Phoenix fue la exigencia de Todd Phillips para que perdiera peso. El recordado protagonista de “Her” ya venía perdiendo peso debido a sus últimas cintas y lo último que quería era volver a hacerlo. Sin embargo, el director estaba decidido a que el personaje de Arthur Fleck debía mostrar una apariencia “realmente delgada”.

Este “desacuerdo fructífero” ─tal como lo recuerda Phillips─ incomodó a Phoenix a tal punto que aseguró que adelgazar para un personaje era “una forma horrible de vivir”. No obstante, perdió la batalla y tuvo que bajar casi 23 kilos para interpretar al ‘Guasón’.

Joaquin Phoenix bajó casi 23 kilos para este personaje. (Foto: Difusión)

PROBLEMAS CON EL EQUIPO

Si como tener altercados con el director y compañero de película no fuera suficiente, Joaquin Phoenix también presentó incidentes con el equipo de producción de “Joker”. En una reciente entrevista con el programa “Jimmy Kimmel Live” se revelaron las imágenes en las que Joaquin Phoenix discutía con el director de fotografía de la cinta, Lawrence Sher.

En el video se ve a un Phoenix concentrado mientras escribe en una libreta de notas, pero, tras escuchar los susurros de Sher, le dice: “Solo cállate, amigo. Estoy tratando de encontrar algo real”. Ante ello, el director de fotografía lo llama “Cher” (en referencia a su actitud soberbia) y el actor atina a responderle: “Ni siquiera es un insulto. Cher, ¿en serio? Ella es una cantante, actriz, bailarina, icono de la moda. ¿Cómo es eso un insulto real?”.

ENTREVISTAS INCÓMODAS

A sus incidentes dentro del rodaje de la película “Joker”, se suma más de una entrevista en la que Joaquin Phoenix reaccionó de manera cuestionable ante preguntas o comentarios que no eran de su agrado.

La más reciente fue con el crítico británico de cine Robbie Collin para The Telegraph. Durante la entrevista, este le preguntó al actor si le preocupaba que su actuación como el ‘Guasón’ pudiera inspirar a los asesinos del mundo real. Visiblemente sorprendido, Phoenix dijo: “¿Por qué? ¿Por qué alguien...? No, no” y se retiró intempestivamente del lugar. Aunque posteriormente Joaquin Phoenix se disculpó explicando que se retiró de la entrevista porque la pregunta lo hizo reflexionar sobre la posibilidad de inspirar asesinos, evitó responderla.

También se recuerda la entrevista que tuvo en el 2003 con la agencia AP por motivo de la película “Brother Bear” (“Tierra de osos”). En ella, Phoenix recibe mal la broma que le hace la periodista con respecto al cuidado del medio ambiente. Tras verlo tomar agua de una botella, la joven de prensa le cuestiona: “¿Impacto ambiental económico en los tiempos difíciles?”, a lo que él responde: “¿Perdón?”.

Frente a su evidente incomodidad ─Joaquin Phoenix es activista ambiental─, la periodista solo atina a decirle: “Broma”. Una broma que le salió caro, pues a partir de allí, el actor fue duro con ella.