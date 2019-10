Desde su estreno a inicios de octubre, “Joker” no ha hecho más que romper récords en la taquilla mundial, pero a su vez ha unido a cientos de miles de fans con teorías sobre la película. Además de la recordada actuación de Joaquín Phoenix como el “Guasón”, Todd Phillips parece haber escondido varios secretos en su última cinta.

Y es que la misma historia deja abiertos muchos puntos que han sido objeto de debate en las redes sociales. Sin embargo, existe uno que se ha hecho popular recientemente por unas imágenes filtradas de la película, junto a algunas teorías sobre lo que pasó en realidad con Arthur Fleck y todo lo que se vio en la pantalla grande.

¿Realmente sucedió lo que se mostró en “Joker”? ¿O acaso fue todo producto de la imaginación de un ciudadano de Gotham que sufre diversas enfermedades mentales? Parece ser que ahora se tiene un poco más de claridad sobre lo que quería mostrar Todd Phillips en su película.

Es necesario advertir que más adelante habrán spoilers de “Joker”, ya sea con algunas partes de la película que den avalo a la teoría de los relojes o incluso ciertas imágenes que fueron capturadas de la misma. Están advertidos.

Más adelante habrán spoilers de la película de Todd Phillips (Foto: Montaje)

En la película, se ve como el protagonista pasa por diferentes lugares en su camino para convertirse en el “Joker”. Entre ellos, la sala con su psiquiatra, “Haha’s” el lugar donde trabaja y el hospital de Arkham, donde estuvo recluido, son los más importantes y guardan una estrecha relación: todos tienen un reloj que marca exactamente las 11:11.

La primera vez que se ve este detalle es cuando comienza a hablar con su terapeuta, y allí se revela la segunda ocasión que se vio un reloj con esta hora: un flashback cuando estaba encerrado en el hospital psiquiátrico y se golpeaba la cabeza. Finalmente, la tercera ocasión se da cuando golpea el reloj que marcaba la entrada de los payasos en su trabajo.

El 11:11 ha sido calificado en muchas culturas como la "hora mágica", tomando una costumbre popular de pedir algún deseo cuando el reloj marca esa hora exacta. En otras partes del mundo este tiempo también se le conoce como "el despertar del alma", algo que un usuario de Reddit relacionó con lo que sucede con Arthur Fleck en la película.

Para Stackde, esta es una clara muestra del momento exacto en el que Arthur Fleck decide convertirse totalmente en el Joker, e incluso agrega una supuesta cuenta regresiva desde el número 11 hasta el 1 durante las últimas escenas de la película.

La memoria no le da para completar todos los números, pero los últimos cuatro son los siguientes: existe un 4 cuando Murray hablaba con él, un 3 en el número de la cámara que grababa el show, un 2 que representaba el canal al costado del teleprompter y un 1, del cuál no está seguro, cuando Bruce Wayne se queda solo en el medio de sus padres muertos.

¿Será este el verdadero significado de los relojes con el 11:11? Lastimosamente para los fans, Todd Phillips ya dio un comentario al respecto. En una entrevista con Cinemablend, él comentó que la mayoría de teorías de los fans son meras coincidencias, e incluso respondió directamente este último pensamiento de los relojes y la hora 11:11:

"Es una coincidencia. No, lo que quiero decir, es que no lo sé. Creo que es una coincidencia. Eso pasó dos veces, ¿pasa en otro momento? No, no eso es muy interesante", comentó el director de "Joker". Incluso en la misma entrevista, Joaquín Phoenix también dio su punto de vista sobre esta teoría con otra sobre los Beatles.

"Paul está muerto. Paul está muerto. Los Beatles. Lo que quiero decir es, sé que hay algunas cosas que nosotros pusimos en la película, como sea que lo quieran llamar… si, creo que algunos de ustedes lo hayan leído también. Esa es la broma de ‘Paul está muerto’ la que hago. Pero no, 11:11 no significa nada para mi personalmente," finalizó el actor.

La broma que hace Joaquín Phoenix se refiere a la teoría de la conspiración que clama que el original cuarto miembro de los Beatles, Paul McCartney, murió en 1966 y fue reemplazado por un doble que se parecía a él. Más adelante, al actor que encarna a Arthur Fleck en la película volvió a hacer hincapié en esta broma a Collider, comentando que "todos quieren ver lo que quieren ver y todos quieren escuchar lo que quieren escuchar".

¿Será cierto que esto no es más que un accidente? ¿O acaso Todd Phillips y Joaquín Phoenix están escondiendo algo y no existen coincidencias en un set de película? De cualquier manera, por ahora la única teoría que el director de "Joker" confirmó a los medios de comunicación es que este Joker no es el 'verdadero Guasón':

“De repente el personaje de Joaquín inspiró al Joker,” comentó Todd Phillips a Times. “No lo sabes realmente. Su última línea en la película es ‘no lo entenderías’. Hay mucho que está pasando allí que es muy interesante,” finalizó.