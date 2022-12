Según UIP Comscore, “Minions: The Rise of Gru” lidera la lista de las películas más vistas del año que nos deja, con 2,101,707. En segundo lugar se encuentra “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (Disney).

Aquí la lista de las 10 películas más taquilleras

1) “Minions: The Rise of Gru” (UPI) 2,101,707

2) Strange in the Multiverse of Madness” (Disney). 2, 052, 189

3) “Thor: Love and Thunder” (Disney) 1,818,415

4) “Jurassic World Dominion” (UPI) 1,434,421

5) “Avatar: The Way of Water” (Disney) 1,321,089

6)“Black Panther: Wakanda Forever (Disney) 1,307,484

7)“Sonic The Hedgehog 2″ (PPI) 947, 651

8) “Dragon Ball Super: Super Hero (SPE) 930, 964

9) “Batman, The” (WBI) 906,413

10) “Black Adam” (WBI) 894,975