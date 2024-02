No tiene nuevo disco, no da entrevistas, no es muy activo en redes sociales y sus capacidades vocales se han puesto en duda más de una vez. Pero el Sol de México nunca deja de brillar y sus fans tampoco dejan de orbitar a su alrededor. El astro más taquillero del mundo entre 2023 y 2024, según Forbes, regresó a nuestro país para iluminar con su resplandeciente luz el escenario del Estadio Nacional peruano, los días 24 y 25 de febrero.

Sus visitas al Perú El primer contacto de Luis Miguel (San Juan, Puerto Rico, 1970) con suelo peruano fue en 1982, cuando tenía 12 años de edad. Aquella vez, llegó acompañado de su padre Luisito Rey para promocionar su primer álbum "Un sol", el cual incluía un single promocional "1+1 =2 enamorados". Durante esta visita tuvo un encuentro con el niño Rafael Vargas Guevara, cantante conocido como 'Rafaelito del Perú'. Desde entonces -según material audiovisual y notas periodísticas- el artista mexicano ha visitado nuestro país en doce ocasiones (1982, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010, 2013, 2014 y 2019). Aunque, lo más probable es que sean más y que no todas hayan sido eventos abiertos al público. El ídolo de multitudes, subió por primera vez a un escenario peruano, al Coloso de José Díaz, en marzo de 1990. Luego, a fines de noviembre de 1992, volvió para ofrecer tres presentaciones memorables con los boleros de su disco "Romances": dos en el Jockey Club y otra en el estadio Alejandro Villanueva. El 4 de noviembre del 2010, se presentó en el Jockey Club como parte de su gira "Grandes éxitos", el cual promocionaba su disco del mismo nombre. En el pico más alto de su madurez vocal y con ayuda de la tecnología, el músico interpretó "Come fly with me" al lado de uno de los íconos más llamativos del siglo XX, Frank Sinatra. La última vez que el autor de clásicos como "La Incondicional" y "Cuando caliente el sol" se presentó en nuestro país fue el 10 de marzo del 2019, en el Jockey Club, en el marco de su gira "México por siempre" y en pleno éxtasis por el estreno de su serie en Netflix, que no hizo más que confirmar que es una de las estrellas latinas más grandes de todos los tiempos. En tierras peruanas El cantante de 53 años ya se encuentra en nuestro país. Llegó ayer a las 2:30 de la madrugada en su jet privado, con su hija, Michelle Salas, pero sin la compañía de su actual pareja, Paloma Cuevas. Por otro lado, el chárter con las 120 personas que forman parte de su equipo de trabajo, entre los cuales están sus músicos, coristas, mariachis, personal técnico, representantes, seguridad y otros, arribó a las 9:00 a.m.. Requerimientos Para su estancia en nuestro país, Luis Miguel, quien está hospedado en un hotel en San Isidro, tuvo una serie de requerimientos entre los cuales estaban 4 camionetas SUV blindadas y 6 escoltas motorizados. Asimismo, solicitó 12 toallas negras y blancas de alta calidad, velas de vainilla, 36 rosas blancas para obsequiar a sus fanáticos. También pidió un rider gastronómico, agua de la marca Fiji, bebidas rehidratantes de coco, frutas orgánicas, quesos artesanales y té de manzanilla y kion; además de bebidas alcohólicas de clase azul. A su vez, solicitó dos tanques de oxígeno, el servicio de un paramédico y un otorrinolaringólogo de primera línea. Cabe destacar que hasta el cierre de esta edición, en Teleticket quedan aún entradas disponibles en Tribuna oriente y occidente para la segunda fecha del 25 de Febrero.