Joe y Anthony Russo, directores de “Avengers: Infinity War” y “Endgame” reavivaron el debate comenzado por el realizador Martin Scorsese sobre si las películas de Marvel Studios (y de superhéroes en general) son “cine”, sosteniendo que ninguna persona tiene derecho a definir esa palabra.

Los comentarios tuvieron lugar durante el estreno de "21 Bridges", película en que los hermanos Russo fungieron como productores, y contestaban a las afirmaciones de Scorsese que las películas de superhéroes eran más similares a atracciones de parques de diversiones que a verdadero cine. En una columna de opinión publicada a inicios de noviembre, el director de "The Irishman" afirmó que su principal preocupación tenía que ver sobre cómo el Hollywood de ahora se enfocaba en hacer películas seguras bajo la misma fórmula, suprimiendo la creatividad en el cine.

“Finalmente, nosotros definimos el cine como una película que puede unir a las personas para tener una experiencia emocional compartida”, dijo Joe Russo al Hollywood Reporter.

"Cuando vemos a la taquilla de 'Avengers: Endgame', no vemos eso como una muestra del éxito financiero, lo vemos como una muestra de su éxito emocional. Es una película que tuvo un impacto sin precedentes en audiencias alrededor del mundo en la manera en que compartieron la narrativa y en la manera en que la experimentaron. Y las emociones que sintieron como espectadores", agregó Joe.

Los hermanos Russo también criticaron que, por admisión propia, Scorsese nunca pudo terminar una película de Marvel. "Pero, al final del día, ¿qué sabemos nosotros? Solo somos dos chicos de Cleveland, Ohio, y la palabra cine es de Nueva York. En Cleveland, las llamamos películas", ironizó Joe.

Anthony Russo añadió que “una manera diferente de pensarlo es que nadie es dueño de (la palabra) cine. Nosotros no somos dueños de ‘cine’. Tú no lo eres de ‘cine’. Y Scorsese no es dueño de ‘cine’”.