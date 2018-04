"Una mujer fantástica", reconocida en los Premios GLAAD

La chilena "Una mujer fantástica", que ganó el Oscar a la mejor película en lengua extranjera el mes pasado, fue reconocida el jueves como mejor cinta con estreno limitado en la 29na edición de los Premios GLAAD, que también galardonó a la cantante Britney Spears.

La serie de televisión "This is us" se llevó el premio a la mejor serie dramática y "Master of none" recibió un galardón por el episodio en el que Lena Waithe desvela su homosexualidad a su familia. Halle Berry entregó el premio a Waithe, y las dos actrices se dieron un largo abrazo sobre el escenario.

El reconocimiento más importante de la noche fue para Britney Spears, que recibió el premio Vanguardia de manos del puertorriqueño Ricky Martin. El galardón reconoce a una artista que, según la asociación por los derechos de las personas LGBTQ, marcó una diferencia significativa en la promoción de la igualdad y la aceptación de la comunidad. Antes que Spears, Jennifer López, Cher, Antonio Banderas o Demi Lovato recibieron el mimos honor.

Muchos de los asistentes, incluyendo el patinador olímpico sobre hielo Adam Rippon y el cantante de Pentatonix Scott Hoying, estaban emocionados por ver a Spears y reflexionaron sobre el impacto que tuvo sobre ellos.

"Recuerdo que cuando era niño bailaba 'Oops I Did It Again' en mi cuarto, como un pequeño Scott gay, y (esta noche) estamos actuando en un escenario delante de Britney y como un circulo que se cierra. Estamos emocionados, dijo Hoying.

Rippon llevaba un discurso preparado por si llegaba a conocer a Spears.

"Le diré: ‘¿Podemos hacer un programa de moda en Instagram, por favor? Solo necesito 15 segundos de tu tiempo... o unos cuantos días. Esto solo nos tomará unas horas'", bromeó en la alfombra roja.

Los Premios GLAAD reconocen proyectos que proporcionan "descripciones justas, precisas y multidimensionales", de personajes LGBTQ.

La entrega de los galardones se divide en dos ceremonias. La segunda tanda de ganadores se conocerá el próximo 5 de mayo en Nueva York.