Pixar nos tiene acostumbrados a un estándar bastante alto con sus películas de animación, y sin llegar a ser un clásico instantáneo, “Unidos” (“Onward”) no decepciona para nada. ¿De qué va? En un mundo lleno de seres de fantasía que olvidaron cómo usar magia en favor de la tecnología, viven Ian (Tom Holland), un elfo adolescente medio inseguro, y Barley (Chris Pratt), su hermano mayor súper nerd y metalero.

Su padre murió cuando eran muy pequeños, pero le dejó un regalo a los hermanos que reciben en el cumpleaños 16 de Ian. Se trata de un bastón mágico que servirá para traer de vuelta a papá por un día. Por eso los chicos se embarcan en una aventura para completar el hechizo.

La película, dirigida por Dan Scanlon (Monster University), podría ser definida como una ‘road movie’, pero se asemeja más a una campaña del juego de rol “Calabozos y Dragones”. De hecho, Wizards of the Coast (la empresa detrás del juego de rol) estuvo involucrada en la producción de la cinta.

Según la web Inverse, el equipo de Wizards trabajó directamente con la producción de Pixar para llevar a la pantalla elementos del popular juego de rol, los mismos que son parte esencial del desarrollo de la historia.

AMOR FRATERNAL

Si bien en la forma “Onward” se comporta como una campaña de D&D, el fondo bebe de películas como “Sing Street”. El filme insiste, desde el principio, en la relación perdida del padre con sus hijos, pero te muestra cómo crece el vínculo de los hermanos.

Aquí va un detalle de percepción. Las ‘piernas’ del papá están presentes durante toda la película (revisen la imagen abajo de este párrafo), y es casi imposible conectar emocionalmente con un pantalón. En pocas palabras, por momentos su presencia hace ruido y no es muy coherente con lo que te muestra la pantalla.

En verdad el papá son pantalones y nada más. (Imagen: Pixar/Disney)

Por otro lado, si nos enfocamos en la relación entre Ian y Barley, hallamos una interacción bastante divertida y la verdadera trama de la cinta. Su desarrollo guarda una estructura predecible: no son unidos, luego conectan, después no, etc. Algo similar a “Frozen”, pero efectivo.

Este vínculo nos deja algunas líneas y chistes bien logrados, que se apoyan en la buena performance y química de Holland y Pratt.

LA PELÍCULA

Técnicamente, tenemos una cinta prolija. La animación, como se espera de Pixar, es increíble. Se pueden apreciar a detalle los elementos de cada toma, y hay escenas que lucen fotorrealistas, sobre todo las que ocurren durante la noche, en la autopista.

El casting de voces también es muy bueno. Además de Holland y Pratt, encontramos a Julia Louis-Dreyfus interpretando a la madre, y a una hilarante Octavia Spencer como una mantícora legendaria que teme una mala review de su restaurante en Trip Advisor.

El guion, sin proponer vueltas de tuerca o un golpe emocional como en Inside Out o Toy Story, es bastante fluido y entretenido. Esto no quiere decir que no sea emotiva. Estamos hablando de Pixar, después de todo. Solo que aspectos más ‘profundos’, como la muerte del padre, son tratados de una forma ligera, en comparación a “Coco”, por ejemplo.

Si bien “Unidos” no es la película transgresora del siglo, tiene una simpática escena en donde hay un personaje abiertamente gay. Se trata de una oficial de policía que en un momento habla de su novia y su hija. No es mucho, pero un buen avance en aras de la tolerancia en este mundo convulsionado.

No es lo mejor de Pixar, pero tampoco es “Cars 2”. Se trata de una cinta divertida sobre hermanos y fantasía. Si has jugado alguna vez “Calabozos y Dragones” o algún juego de rol, encontrarás muchos guiños y ‘easter eggs’ a lo largo de su hora y cuarenta de duración. Y si no, pues pasarás un buen rato en el cine.

