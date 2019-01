El mexicano Alfonso Cuarón y el estadounidense Bradley Cooper destacan entre los nominados a los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés: Directors Guild Awards), se trata de la gala más acertada para el rubro de dirección rumbo al Oscar 2019.

Alfonso Cuarón competirá gracias a su labor en la aclamada cinta "Roma" y Bradley Cooper hará lo propio por el musical "A Star is Born". Son también parte de la lista de nominados Peter Farrelly ("Green Book"), Spike Lee ("BlacKkKlansman") y Adam McKay ("Vice").

El mexicano ya sabe lo que es ganar esta distinción puesto que en 2014 obtuvo este premio por su largometraje "Gravity".

Esta nominación llega para Cuarón apenas dos días de que "Roma" triunfara en Globos de Oro, donde ganó los premios a la mejor película en lengua extranjera y a la mejor dirección.

Además, "Roma" se llevó el León de Oro en el Festival de Venecia y es también la aspirante mexicana en los Oscar 2019 para la categoría de mejor filme en lengua extranjera.

La cinta de Cuarón, un canto de amor al matriarcado en el que se crió el realizador y que protagoniza la actriz debutante Yalitza Aparicio, se centra en una mujer indígena que trabaja como empleada doméstica para una familia blanca y burguesa de los años 70 en Ciudad de México.

Cuarón no será el único representante latino en los premios del Sindicato de Directores puesto que su compatriota Carlos López Estrada optará al reconocimiento a la mejor dirección de una ópera prima gracias a su filme "Blindspotting".

Los otros nominados a los Director Guild Awards 2019 son: Bo Burnham ("Eighth Grade"), Matthew Heineman ("A Private War") y Boots Riley ("Sorry to Bother You").

La ceremonia de entrega de estos reconocimientos tendrá lugar el próximo 2 de febrero en Los Ángeles (EE.UU.).