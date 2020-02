Los Premios Oscar 2020 se celebrarán este domingo 9 de enero en medio de una fuerte competencia cinematográfica y algunas controversias de diversidad. El Dolby Theater de Los Ángeles recibirá a los mejores exponentes del cine actual, quienes buscarán llevarse la ansiada estatuilla dorada. Sin embargo, una buena cuota de música llegará a la ceremonia de la mano de importantes exponentes que vale la pena echar un vistazo.

Elton John

Elton John compite a Mejor canción original por el tema “(I’m Gonna) Love Me Again” de la película basada en su vida “Rocketman” (2019). (Foto: Agencia)

Intérprete Canción Película por la que compite Elton John “(I’m Gonna) Love Me Again” “Rocketman”

Con más de 50 años arriba de un escenario y más de 30 álbumes en su haber, Elton John es el intérprete más esperado en el Oscar 2020. El cantautor británico compite en la categoría Mejor canción original por el tema “(I’m Gonna) Love Me Again” de la película basada en su vida “Rocketman” (2019).

Junto con el compositor Bernie Taupin, Elton John trabajó la canción con un estilo muy característico de su música y se espera que la presentación demuestre lo mismo. Una puesta en escena colorida y llena de bailarines animará a los asistentes.

► Curiosidad: Taron Egerton, actor que interpreta al músico de 72 años en “Rocketman”, cantó esta canción junto a él en uno de sus conciertos.

Billie Eilish

Billie Eilish se llevó cinco gramófonos en las categorías principales del Grammy 2020. (Foto: Agencia)

Intérprete Canción Película que representa Billie Eilish “No time to die” “Bond 25”

Flamante ganadora del Grammy 2020, Billie Eilish se llevó cinco gramófonos en las categorías principales de la premiación. Considerando que es la primera mujer de 18 años en lograrlo, su presencia en el Oscar no sorprende.

Sin embargo, se espera que su presentación tenga un toque diferente en esta gala. Si bien puede cantar en vivo sus éxitos “Bad guy” o “When the party’s over”, mayor expectativa se tiene del estreno de su tema “No time to die” para la banda sonora de “Bond 25”, que llega a los cines el 8 de abril de 2020.

► Curiosidad: Billie Eilish es la artista más joven en interpretar y componer una canción para la saga de James Bond.

Janelle Monaé

Janelle Monaé ha compuesto e interpretado tres canciones del soundtrack de "La dama y el vagabundo". (Foto: Agencia)

Intérprete Canción Película que representa Janelle Monaé “That’s enough” “La dama y el vagabundo”

Además de ser parte del elenco de la aclamada cinta “Harriet", Janelle Monaé tendrá una actuación especial sobre el escenario del Oscar. Aunque la cantante estadounidense tenga más de una década en la música, su sencillo más reciente data de hace un año atrás; de modo que es poco probable que sorprenda con algún tema de su discografía.

Por el contrario, la cantante pop ha destacado en la banda sonora del próximo live-action de Disney “La dama y el vagabundo”, en el que ha compuesto e interpretado tres canciones del soundtrack. “That’s enough” es la principal y se espera su interpretación en vivo este domingo.

► Curiosidad: Janelle Monaé también participó en “La dama y el vagabundo”, dándole voz al personaje de Peg the Pekingese.

Cynthia Erivo

Cynthia Erivo también está nominada a Mejor actriz por su papel en “Harriet”. (Foto: Agencia)

Intérprete Canción Película por la que compite Cynthia Erivo “Stand Up” “Harriet”

Nominada a Mejor actriz por su papel en “Harriet”, Cynthia Erivo será una de las más aplaudidas de la ceremonia. Aunque Renée Zellweger es la favorita para esta tanda, la actriz de 33 años ya tiene el escenario reservado para ella con la interpretación de “Stand Up”.

Y como si fuera poco, el tema compuesto por Joshuah Brian Campbell y que ya supera el millón de reproducciones en YouTube, también está nominado como Mejor canción original. Se espera una potente interpretación en vivo.





► Curiosidad: Cynthia Erivo es la tercera artista de la historia del Oscar en estar nominada a dos estatuillas, tanto por su labor actoral como musical.

Idina Menzel y Aurora

Idina Menzel y Aurora cantarán la única canción entonada por dos personas en esta edición del Oscar 2020. (Foto: Agencia)

Intérpretes Canción Película por la que compite Idina Menzel y Aurora “Into The Unknown” “Frozen II”

Después de la indiscutible popularidad de Frozen (2013), su segunda entrega regresa al Oscar de la mano de Idina Menzel. Luego de alzarse como Mejor película animada y Mejor canción original, la película de Disney competirá nuevamente en esta última categoría.

“Into The Unknown” es el tema principal de “Frozen II” (2019) y será la única canción entonada por dos personas en esta edición. Idina Menzel y la cantante noruega Aurora darán la cuota emotiva con su interpretación que, como todo el soundtrack de “Frozen”, será coreada a viva voz.

► Curiosidad: Idina Menzel participó en las dos entregas de “Frozen”, dándole voz a la protagonista Elsa.

Randy Newman

Randy Newman ha sido nominado a Mejor canción original en el Oscar por cada entrega de "Toy Story". (Foto: Agencia)

Intérprete Canción Película por la que compite Randy Newman “I Can’t Let You Throw Yourself Away” "Toy Story 4″

Antes de ser compositor para Pixar, Randy Newman trabajaba musicalizando dramas ochenteros. Este importante giro en su carrera le da hoy la posibilidad de competir a Mejor canción original por el tema “I Can’t Let You Throw Yourself Away” de la cuarta entrega de “Toy Story”; un galardón al que estuvo nominado cuatro veces por dicha película, ganando una en el 2011.

Esta edición del Oscar es especial para el pianista, pues, además de cantar el tema por el que está nominado, también se disputa una estatuilla a Mejor banda sonora por su magnífico trabajo en “Historia de un matrimonio”.

► Curiosidad: Randy Newman competirá con su primo, Thomas Newman, en la categoría Mejor banda sonora original. Este último competirá por su trabajo en “1917”.

Chrissy Metz

Chrissy Metz es reconocida por su participación en la serie “This is us” (2016). (Foto: Agencia)

Intérprete Canción Película por la que compite Chrissy Metz " I’m Standing With You" “Breakthrough”

Reconocida por su participación en la serie “This is us” (2016), Chrissy Metz es otra de las figuras que lleva la actuación de la mano de la música, y lo hará notar en el Oscar. Esta vez, la actriz de 39 años interpretará la canción “I’m Standing With You”, compuesto por Diane Warren.

El tema principal de la película “Breakthrough” también compite a Mejor canción original y se espera que Metz sorprenda con una actuación íntima y sensible, tal y como caracteriza a su carrera como cantante.

► Curiosidad: Chrissy Metz protagoniza la película “Breakthrough”, en la que suena el tema que interpretará en vivo.

