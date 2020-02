Entre las variadas modas que se vieron durante la ceremonia del Oscar 2020, uno de los que más llamó atención fue el traje de Natalie Portman, quien aparición con un vestido Dior negro y dorado además de una capa con los nombres de las directoras de cine que no fueron reconocidas por la Academia este año. Pero una persona que no apreció este gesto fue la actriz Rose McGowan, quien llamó a Portman calificó de fraude.

“Algunos de mis pensamientos sobre Natalie Portman y su protesta en los Oscar. El tipo de protesta que es alabada por los medio tradicionales por su valentía. ¿Valentía? No, ni se le cerca. Es más como una actriz que actúa el papel de alguien a quien le importa. Como muchas hacen”, escribió el 11 de febrero la actriz y activista en su página de Facebook.

La capa de la actriz Natalie Portman estaba bordada con los nombres de las directoras que fueron 'olvidadas' por la Academia este año. (Foto: AFP)

“Encuentro el tipo de activismo de Portman realmente ofensivo para aquellos de nosotros que sí lo hacemos. No estoy escribiendo esto de amargura, sino de asco”, agregó. McGowan también criticó el hecho que Portman solo haya trabajado con dos directoras durante “su larga carrera” y una de ellas fue ella misma.

“Hasta que tú y el resto de tus colegas hagan el trabajo de verdad, haznos a todos un favor y cuelga tu capa bordada de activista, no te queda bien”, concluyó McGowan.

La situación ocurrió durante una polémica ceremonia de los Oscar que no vio, nuevamente, a ninguna realizadora mujer nominada a la categoría de Mejor directora a pesar del excelente trabajo de Greta Gerwig en “Little Women” y Lulu Wang “The Farewell”.

Natalie Portman recientemente respondió a las acusaciones, comenzando que acepta que “no es correcto” llamarla valiente por usar una vestimenta con nombres de mujeres en él.

"Ser valiente es un término que asocio más fuertemente con las acciones de aquellas mujeres que han estado testificando contra Harvey Weinstein en las últimas semanas y bajo gran presión", indicó la estrella de "Black Swan" y "The Professional".

McGowan fue una de las mujeres que acusó al entonces productor de películas de haberla violado en 1997, aunque posteriormente llegó a un acuerdo de US$100 mil con él.

Sobre la acusación de no haber trabajado con muchas directoras, Portman señalo que “en los últimos años, hemos visto un incremento de las oportunidades de dirigir a las mujeres debido a los esfuerzos colectivos de muchas personas que han estado criticando el sistema. Como regalo han sido estas increíbles películas. Y esperaba que esto se entendiera como un guiño a ellos que no distrajera sobre sus grandes logros.”

"Es cierto que solo he hecho algunas películas con mujeres. En mi larga carrera, solo he tenido la oportunidad de trabajar con directoras unas veces - he hecho cortos, comerciales, videoclips y producciones con Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofia Coppola, Shirin Neshat y conmigo. Desafortunadamente, los filmes que no se hicieron son una historia que no existe."

Portman llamó la atención sobre un estudio de Stacy Smith, una investigadora de la Universidad de California del Sur, que relata las múltiples dificultades que tienen que superar las realizadoras para hacer las películas.

“Lo que quiero decir es que lo he intentado, y lo seguiré intentando. Si bien todavía no he sido exitosa, tengo esperanzas que estamos llegando a un nuevo día”, concluyó.

