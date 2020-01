Los Producers Guild Awards (PGA) es una de aquellas premiaciones consideradas capaces de predecir quién se llevará el premio Oscar a Mejor película. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las cifras. Si tomamos la data histórica como fuente, podemos determinar que "1917″, dirigida por Sam Mendes, está más cerca de la estatuilla que Netflix ha intentado llevarse por años.

Producers Guild Award: un premio crucial

La noche del sábado “1917” se llevó el premio Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures, equivalente al de Mejor película en el Oscar. Así, superó a sus nueve competidoras en la categoría: “Ford v Ferrari”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Knives Out”, “Little Women”, “Once Upon a Time in Hollywood”, “Parasite”, “The Irishman” y “Marriage Story”.

Estas dos últimas películas son de Netflix, ambas aclamadas por la crítica, pero que en lo que va de la temporada de premios han brillado escasamente. Ha sido Laura Dern, quien interpreta a una abogada dura de roer en “Marriage Story”, quien ha sacado cara por el servicio de streaming al llevarse el galardón a Mejor actriz de reparto en los Globos de oro. Ella compite al mismo premio en el Oscar.

En 2019 Netflix buscó el premio Oscar a Mejor película con “Roma”, pero no lo consiguió, llevándose en cambio el galardón a Mejor dirección, entregado a Alfonso Cuarón. Ese mismo año tampoco consiguió el premio homólogo en los PGA.

Si revisamos las cifras, los Producers Guild Awards ya levan 30 ceremonias desde la creación de este galardón en 1989; de los cuales han coincidido con el Oscar a Mejor película en 20 galas, un 67% de ocasiones. Estamos, pues, ante un premio que predice y no por alguna clase de magia arcana, sino por algo práctico: hay coincidencia de miembros entre los PGA y la Academia de Artes y Ciencias del Cine.

1917" y "Había una vez en Hollywood" brillaron en Globos de Oro (06/01/2020)

¿Un mensaje para Netflix?

Para nadie es un secreto que algunos sectores de Hollywood miran con recelo el crecimiento de Netflix no solo como servicio de streaming de series de televisión, sino como plataforma que busca posicionarse como hogar del Mejor cine. De acuerdo a The New York Times, la compañía habría invertido unos US$ 25 millones en la campaña promocional de “Roma” solo para el Premio de la academia.

Netflix ya tiene varios Oscar bajo el brazo, pero quiere EL Oscar a Mejor película... pero eso no significa que lo vaya a conseguir cuando los dueños de las cadenas de cine tienen intereses de por medio; un tema que ya tocamos con anterioridad.

Pero la gala de los PGA no ignoró por completo a Netflix, que se llevó dos premios: uno para el programa “Comedians in Cars Getting Coffee” de Larry Seinfeld y otro para el director de contenidos de la compañía de streaming, Ted Sarandos, que se llevó el Premio hito. Dos premios de consuelo, en el mejor de los casos.

Mientras la ceremonia del Oscar se acerca, aún resuena el discurso que Mendes dio en los Globos de oro; palabras que parecen representar más que nunca el sentimiento de Hollywood ante este fantasma de Netflix que lo quiere todo y está dispuesto a invertir cantidades obscenas de dinero (unos US$ 17 mil 300 millones en 2020, según analistas) para conseguirlo.

Mendes, con el Globo de oro en la mano: “De verdad espero que esto signifique que la gente verá (mi película) en la pantalla grande, para la cual la hicimos".

"1917" es una de las favoritas a ganar el Oscar a Mejor película. Foto: Difusión.

Datos

Este domingo por la noche se llevan a cabo los Screen Actors Guild Awards, premio del sindicato de actores de Hollywood.

El Oscar 2020 se entrega el domingo 9 de febrero. Puedes verlo por TNT y TNT Series.

Te puede interesar

►Producers Guild Awards: la lista completa de ganadores a los premios de antesala al Oscar

►“1917”, la película que jamás debes ver en Netflix y que podría ganar el Oscar

►Oscar 2020: PGA y SAG Awards, ¿predicen estas ceremonias quién ganará en la gala de la Academia?

►Oscar 2020 y la temporada de premios: mira como va quedando la tabla de galardones

►Trivia Oscar 2020: ¡Arma tu pronóstico de ganadores y te llevamos al cine gratis!