La agrupación coreana BTS sorprendió a sus seguidores al realizar un cameo durante la gala principal de los Premios Oscar 2022. Los siete integrantes hablaron brevemente sobre sus películas animadas favoritas.

El primero en pronunciarse fue Jimin, quien reconoció la cinta “Coco” de Disney. A él se unió RM, quien confesó que esa película “es una obra maestra. La he visto tres veces. Y he llorado un montón”. V recalcó que “Pixar es increíble, realmente”. Sin embargo, Jimin añadió que esa película no lo hizo llorar.

Por su parte, J-hope señaló que sus películas animadas favoritas son de Disney. Jin acotó que estas “estimulan muy bien las emociones”. “A mi realmente me gusta ´Aladdin´”, dijo J-hope. Finalmente, RM sacó risas a sus compañeros al decir “Gritale a Will Smith, ´¡Aladdin!´”.

La banda Bangtan no había anunciado que tendría una aparición especial en la 94 edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, pero sus seguidores se mostraron emocionados por su participación en esta importante gala.