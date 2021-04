Con un total de 10 nominaciones a los premios de la Academia, la película de David Fincher “Mank” entra a los Oscar como la cinta con más menciones este año. Y si bien este número no es nada deleznable por parte de la película de Netflix, todavía no se compara al récord en cuanto a nominaciones.

El récord histórico de nominaciones es de 14, logrado por solo tres películas en toda la historia del galardón: “All About Eve” en 1950; “Titanic” en 1997, también ganadora de 11 Oscar; y más recientemente la cinta “La La Land” en 2016.

El musical, protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone, se llevó finalmente solo cinco de las estatuillas a las que estuvo nominada, incluyendo la de Mejor película, aunque no sin antes causar una confusión con su rival de la noche “Moonlight”.

Después de “La La Land”, las películas con más nominaciones en la última década han sido “The King’s Speech” (2010), “Lincoln” (2012) y “The Revenant” (2015), las tres respectivamente con 12 nominaciones, las cuales curiosamente le valieron también el Oscar a Mejor actor a sus tres protagonistas: Colin Firth, Daniel David-Lewis y Leonardo DiCaprio respectivamente.

Mientras tanto, otras tres películas lograron alcanzar 11 nominaciones en los últimos 10 años: “Hugo” (2011), “Life of Pi” (2012) y “Joker” (2019). Esta última, como se recuerda, le valió un Oscar a Joaquin Phoenix a Mejor actor y otro de Mejor banda sonora original para la compositora islandesa Hildur Guðnadóttir.

Con esto queremos recordar que un gran número de nominaciones no se traduce siempre en un gran número de victorias. Así lo demostró “The Irishman” (2019) de Martin Scorsese el año pasado, que a pesar de estar nominado en 10 categorías no se llevó ninguna estatuilla a casa.

Mientras tanto, también puede ocurrir un caso inusual como el de “The Lord of the Rings: The Return of the King” (2003), la cual ganó sus 11 nominaciones en la 75 ceremonia de los premios de la Academia.

