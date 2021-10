Conforme a los criterios de Saber más

El mexicano Diego Luna recibirá este domingo el trofeo honorífico de los Premios Platino 2021 en reconocimiento a su carrera y, en un encuentro con la prensa previo a la ceremonia que le otorgará el honor, aprovechó para motivar a los narradores latinoamericanos a ser quienes cuenten las historias de sus respectivas naciones en este momento en el que las plataformas de streaming rompen las barreras del idioma y permiten que producciones muy locales conquisten a la audiencia.

“Hay que recordar que en bloque somos más fuertes, que nuestras historias nos corresponde verlas entre nosotros. Son más las cosas que compartimos que las que nos diferencias. Allá afuera hay una tendencia. Que no nos ganen el primer paso para contar nuestras historias”, afirmó Luna en referencia al contenido ‘on demand’.

La figura de series como “Narcos” y cintas como “Rogue One” también destacó que, gracias a las plataformas de streaming, “estamos en otro momento” en el que, por ejemplo, la gente no tiene problemas en ver historias subtituladas. “Ese tipo de proyectos (con historias muy específicas), vuelan, lo sé”, continuó el también productor, quien tiene una empresa con su colega Gael García Bernal para crear contenido en la región.

Diego Luna en conferencia de prensa en los Premios Platino 2021. (Foto: Juan Ruiz Bezos)

Salir de la zona segura

En el encuentro con la prensa, en el que también estuvo presente el Diario El Comercio, Diego Luna también recordó el momento en el que su trabajo empezó a cruzar las fronteras de su país natal.

“Me di cuenta que yo me había impuesto una frontera y me había creído esa historia de que yo pertenecía a un territorio. Cuando me di cuenta de que eso era una mentira y que era un medio representándose en mi profesión, el miedo válido a perder la atención que había conseguido en mi país, pero cuando me di cuenta que solo yo soy quien puede ponerse retos y arriesgar lo que tenía, todo cambió”, explicó el mexicano, hoy una de las figuras latinas más reconocidas a nivel internacional.

EL DATO

La ceremonia de los Premios Platino 2021 se realizará el domingo 3 de octubre en IFEMA Madrid. La cinta “El olvido que seremos”, del español Fernando Trueba, es la más nominada. Se destaca también “Las niñas” y “La llorona”.

Antes de Diego Luna, otras figuras que han recibido el premio honorífico de los Platino han sido Raphael, Adriana Barraza, Ricardo Darín, Sonia Braga, entre otros.

"Canción sin nombre" en los Premios Platino 2021. (Fuente: El Comercio)

