La décimo primera edición de los Premios Platino fue un reconocimiento vibrante y fervoroso a los maestros de la narrativa cinematográfica y televisiva iberoamericana, pero sobre todo un tributo a nuestra identidad. “La sociedad de la nieve” fue la gran ganadora, en una noche en la que se desbordaron emociones y se tejieron momentos de euforia y lágrimas conmovedoras, junto a expresiones de gratitud y un respaldo masivo al cine argentino en su hora más crítica.

En el majestuoso Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Quintana Roo, México, entre el susurro de las olas y la brisa tropical, se desarrolló este magnánimo evento, en el que Cecilia Roth fue galardonada con el Premio de Honor, estatuilla que en otras oportunidades recibieron la brasileña Sonia Braga, los españoles Antonio Banderas, Raphael, José Sacristán y Carmen Maura; el argentino Ricardo Darín, los mexicanos Diego Luna y Adriana Barraza y el mexicano-estadounidense Edward James Olmos.

Tras una conmovedora presentación y un clip que repasó gran parte de su dilatada trayectoria, la actriz argentina subió al escenario, visiblemente emocionada. Frente a la ovación de pie, expresó su agradecimiento por el premio y compartió con emoción los inicios de su pasión por el cine y por contar historias.

“Creía que no me iba a emocionar ni poner nerviosa, pero cuando me levantaron de mi asiento y pasé por varios pasillos y escaleras hasta llegar aquí, me empezaron a temblar las piernas. La verdad es que estoy como abrumada“, inició su discurso.

“Cuando era pequeña jugaba con mi hermano, Ariel, que es menor, a inventar historias que no tenían nada que ver con jugar a las muñecas o al papá y la mamá. Me inventaba historias como que éramos dos astronautas que viajaban en una nave a Saturno, y en el camino nos pasaba algo. Pero antes de empezar a jugar, siempre le decía a Ariel: ‘Lo convertimos en verdad’. Y entonces, el juego se convertía en verdad. Llegábamos a Saturno, me moría porque un invasor me disparaba fuego con un arma. Ariel se enloquecía, porque yo ‘me moría de verdad’ y dejaba de respirar. Entonces, iba a buscar a nuestra madre. Y cuando se iba, yo aprovechaba para respirar, y cuando volvía, dejaba de hacerlo nuevamente. Yo realmente ‘estaba muerta’”, recordó.

Explicó, luego: “Con esto lo que quiero decir es que para mí, ese juego convertido en verdad es el cine. Nosotros convertimos en verdad las escenas, las historias, los personajes. Construimos una realidad paralela y en ella nos instalamos para contar el cuento del que formamos parte“.

Cecilia Roth recibió el Premio Platino de Honor. (Foto: Premios Patino Xcaret 2024)

Asimismo, expresó su preocupación por el estado y la importancia del cine iberoamericano. Instó, además, a convertir la lucha y los sueños en realidad para salvar el cine que se produce en la región.

“Necesito decir que tenemos que cuidar nuestro cine que siempre está en peligro, en un país o en el otro. Creo que la comunidad iberoamericana es un solo cine que habla en español y en portugués. Un solo país. Y entonces, cuando uno tiene problemas hay que observarlo, estar atento y ayudarlo. No estoy pidiendo ayuda, sino que todos tengamos conciencia del lugar que ocupamos en el mundo y que el español es un idioma que tiene que escucharse igual que otros. En Argentina el problema es grave, porque no solo no se escucha, sino que puede dejar de existir. Estemos atentos y resistamos”, precisó.

Arrasó con premios

Tras esta invitación de Roth a tomar conciencia del peligro que enfrentan la cultura y el cine en su país, se anunció al ganador del premio a Mejor dirección. El vencedor fue Juan Antonio Bayona, director de “La sociedad de la nieve”, película que relata la épica historia de los sobrevivientes de los Andes. El realizador protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la gala al compartir una historia íntima y personal que tocó el corazón del público hasta las lágrimas.

“Este premio es resultado de una carrera que empieza porque mis papás me enseñaron a amar el cine. Ellos vienen de un lugar muy humilde, y no tuvieron la libertad de decidir si trabajar o estudiar. Precisamente porque no tuvieron acceso a la escuela, siempre fue importante la cultura de sus hijos. Así que hoy estoy aquí gracias a ellos”, sostuvo tras celebrar que sus actores principales sean considerados actualmente “estrellas de Hollywood”, y declarar su apoyo al cine argentino y su determinación de respaldar esta forma de arte. “Argentina, acá estamos. No están solos. Arriba el cine de Argentina. Acá estamos para apoyarlos “, enfatizó.

Juan Antonio Bayona obtuvo el premio a Mejor dirección por "La sociedad de la nieve". (Foto: Premios Platino 2024)

“La sociedad de la nieve”, filme que ostenta el título de la segunda película en habla no hispana más vista de la plataforma Netflix, fue la más premiada con seis de los siete galardones a los que estaba nominado, entre ellos Mejor película de ficción y Mejor interpretación masculina, este último para Enzo Vogrincic, quien desplazó a Damián Alcázar, actor del largometraje peruano “El Caso Monroy”.

Enzo Vogrincic obtuvo el premio a Mejor interpretación masculina por "La sociedad de la nieve. (Foto: Premios Platino 2024)

Bayona no fue la única figura premiada en reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el cine argentino, Andy Chango, el cantante y actor que cautivó como Fito Páez en la serie de Netflix, “El amor después del amor”, también compartió sus sentimientos encontrados.

“Cómo explicar el dolor, la impotencia y a la vez el agradecimiento. Están asesinando a Argentina. La cultura que tanto amamos ya no va a existir más”, expresó.

Otros galardonados

Otros galardonados

La segunda producción más premiada fue “20,000 Especies de Abejas”, de la directora española Estibaliz Urresola Solaguren. Se llevó a casa cuatro galardones.

En el rubro de series, la producción argentina “Barrabrava” fue elegida como la mejor, mientras que Alfredo Castro (“Los mil días de Allende”) y Lola Dueñas (“La mesías”) se llevaron los premios en Interpretación Masculina y Femenina, respectivamente.

Después de una intensa y emotiva celebración que se prolongó por casi dos horas y media, llegó el cierre a cargo del español David Bisbal y su tema “Ave María”. Las presentadoras de la gala, la mexicana Esmeralda Pimentel y la colombiana Majida Issa, le dieron la bienvenida con un grito al unísono: “Larga vida a los Premios Platino”.

Los premios regresarán a Madrid en su duodécima edición y volverán a la Riviera Maya para su décimo tercera conmemoración; así, se alternarán las sedes hasta 2027.

Los premios regresarán a Madrid en su duodécima edición y volverán a la Riviera Maya para su décimo tercera conmemoración; así, se alternarán las sedes hasta 2027.

A continuación la lista completa de ganadores:

Mejor Película Iberoamericana de Ficción

Cerrar Los Ojos

La Sociedad de la Nieve (Dir. J.A. Bayona) - GANADORA

Los Delincuentes

Tótem

Mejor Interpretación Masculina

Damián Alcázar por El Caso Monroy

David Verdaguer por Saben Aquell

Enzo Vogrincic por La Sociedad de la Nieve - GANADOR

Jame Vadell por El Conde

Marcelo Subiotto por Puan

Mejor Interpretación Femenina

Carolina Yuste por Saben Aquell

Dolores Fonzi por Blondi

Laia Costa por Un Amor - GANADORA

Lola Amores por La Mujer Salvaje

Malena Alteiro por Que Nadie Duerma

Mejor Dirección

Isabel Coixet por Un Amor

Juan Antonio Bayona por La Sociedad de la Nieve - GANADOR

Lila Avilés por Tótem

Pablo Larraín por El Conde

Ópera Prima de Ficción Iberoamericana

20,000 Especies de Abejas - GANADORA

Blondi

La Pecera

Los Colonos

Simón

Tengo Sueños Eléctricos

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica

Barrabrava - GANADORA

El Cuerpo en Llamas

Iosi, El Espía Arrepentido (T2)

Los Mil Días de Allende

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie

Alfredo Castro por Los Mil días de Allende - GANADOR

Gustavo Bassani por Iosi, El Espía Arrepentido (T2)

(T2) Javier Cámara por Rapa (T2)

(T2) Santiago Korovsky por División Palermo

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie

Aline Küppenheim por Los Mil días de Allende

Lola Dueñas por La Mesías - GANADORA

Micaela Riera por El Amor Después del Amor

Úrsula Corberó por El Cuerpo en Llamas

Mejor Interpretación Masculina de Reparto

José Coronado por Cerrar los Ojos - GANADOR

Leonardo Sbaraglia por Puan

Luis Bermejo por Un Amor

Matías Recalt por La Sociedad de la Nieve -

Mejor Interpretación Femenina de Reparto

Alejandra Flechner por Puan

Ana Torrent por Cerrar los Ojos

Ane Gabarain por 20,000 Especies de Abejas - GANADORA

Antonia Zegers por El Conde

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie

Carmen Machi por La Mesías - GANADORA

Minerva Casero por Iosi, El Espía Arrepentido (T2)

(T2) Najwa Nimri por 30 Monedas (T2)

(T2) Polar Gamboa por División Palermo

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie

Andy Chango por El Amor Después del Amor - GANADOR

Daniel Hendler por División Palermo

Emiliano Zurita por La Cabeza de Joaquín Murrieta

Manolo Solo por 30 Monedas (T2)

Al Cine y la Educación en Valores

20,00 Especies de Abejas (Dir. Estibaliz Urresola Solaguren) - GANADORA

La Memoria Infinita

Puan

Radical

Mejor Película Documental

El Juicio

La Memoria del Cine, Una Película Sobre Fernando Méndez-Leite

La Memoria Infinita (Maite Alberdi) - GANADORA

Una Jauría Llamada Ernesto

Comedia Iberoamericana de Ficción

Bajo Terapia (Dir. Gerardo Herrero) - GANADORA

Los Wanabis

Norma

Te Estoy Amando Locamente

Mejor Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica

Álex de la Iglesia por 30 Monedas (T2)

(T2) Daniel Burman por Iosi, El Espía Arrepentido (T2) - GANADOR

Juan Pablo Kolodziej por El Amor Después del Amor

Santiago Korovsky por División Palermo

Mejor Dirección de Arte

Curru Garabal por Cerrar los ojos

Julieta Dolinsky por Puan

Rodrigo Bazaes por El Conde - GANADOR

Sebastián Orgambide por Los Colonos

Mejor Dirección de Sonido

Christian Giraud y Omar Pareja por Huesera

Jorge Adrados y Oriol Tarragó por La Sociedad de la Nieve - GANADORES

Miguel Hormazábal por El Conde

Pablo Isola por Cuando Acecha la Maldad

Mejor Dirección de Fotografía

Inés Duacastella Alejo Maglio por Los Delincuentes

Pedro Luque por La Sociedad de la Nieve - GANADOR

Simón Brauer Tomás Astudillo por La Piel Pulpo

Valentín Álvarez por Cerrar los Ojos

Mejor Dirección de Montaje

Adriana Martínez por Huesera

Andrés Gil y Jaume Martín por La Sociedad de la Nieve - GANADORES

Carolina Siraqyan por La Memoria Infinita

Manuel Ferrari Nicolás Goldbart Rodrigo Moreno por Los Delincuentes

El artista mexicano le puso voz y esencia a Wheeljack, el autobot que dice jergas peruanas. Conversamos con él tras el Encuentro de Estrellas, un partido de fútbol benéfico que se realizó en la Riviera Maya, en el marco de los Premios Platino Xcaret 2024.