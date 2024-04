Cecilia Roth (Buenos Aires, 1956) es mucho más que una actriz talentosa, es una fuerza imparable en el mundo del cine. Su trayectoria, marcada por desafíos, desde su exilio familiar hasta su exitosa carrera que enriqueció enormemente tanto el cine argentino como el español, han llevado a la única ‘Chica Almodóvar’ argentina y musa inspiradora del gran Fito Páez a ser reconocida con el Premio Platino de Honor en los Platino Xcaret 2024.

La artista ha trazado un sólido recorrido actoral de casi cinco décadas. Debutó actuando en 1975, a los 17 años, en la película “No toquen a la nena” de Juan José Jusid. Hoy, casi 49 años después, asegura que conserva mucho de aquella joven inexperta y llena de sueños.

“Esa jovencita que creció soy yo, me queda todo. Por suerte puedo volver a jugar como cuando era pequeña y a sentirme esa niña con todo el amor del mundo y reconocerme en ella”, señala.

Su madre, Dina Rot, fue cantante, pianista y compositora. Su hermano, Ariel Rot, cuatro años menor que ella, formó parte de los grupos Tequila y de Los Rodríguez. Con esta influencia artística no sorprende que Cecilia Rotenberg Gutkin [su nombre verdadero] se haya dejado seducir por la actuación, a tal punto que no se imagina lejos de esta.

“Nunca dejaría de actuar. La actuación es mi vida”, asiente la actriz tras recordar una anécdota que vivió durante una de sus visitas al Perú.

“Iba al cuzco y compré un choclo en la calle que me hizo mucho daño. Realmente me puse mal, imagínate, estuve tan enferma que no pude ir a recibir un premio que me iban a entregar”, recuerda la actriz entre sonrisas.

Cecilia Roth en su encuentro con la prensa en la antesala a los Premios Platino Xcaret 2024.

Cecilia Fue la primera actriz no española en ganar el Goya por su interpretación en Martín (Hache), galardón que repitió después por “Todo sobre mi madre”.

Entre las películas que forman parte de su vasta trayectoria actoral, destacan: “Pepi, Luci, Bom... y otras chicas del montón” (1980), “Laberinto de pasiones” (1982), “Entre tinieblas” (1983), “Todo sobre mi madre” (1999), “Los amantes pasajeros” (2013) y “Dolor y gloria”(2019), entre otras.

La vida personal de Cecilia Roth ha sido tan apasionante e intensa como su carrera. Experimentó el amor de una pareja en sus distintas facetas, desde el compromiso matrimonial hasta el desapego. Su historia amorosa incluye capítulos significativos, como su matrimonio con el empresario Gonzalo Gil entre 1989 y 1992, y más tarde, su unión con el cantautor argentino Fito Páez, con quien adoptó a su hijo, Martín. Aunque su camino con Fito culminó en 2002, la actriz siempre ha afirmado que él fue el gran amor de su vida.

En lo álgido

Cecilia se encuentra en un momento de plenitud. Aprendió a disfrutar de sus momentos de soledad y hoy más que nunca es consciente de que su realización personal pasa por el amor propio y la libertad de expresión.

“Aprendí a disfrutar mucho más que antes, a gozar de mi soledad, de mis amigos, de mis amores, de mi familia, de mi hijo, de mis gatos, y a decir lo que pienso”, subraya.

Levanta la voz

Como miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y vicepresidenta de su primera dirección, la actriz ha sido una voz activa en la industria cinematográfica. Y como no podía ser de otra manera, durante su encuentro con la prensa durante el homenaje que recibió previa a la ceremonia principal de los Premios Platino 2024, pidió ayuda para el cine argentino, el cual, asegura, está en grave riesgo de desmantelamiento.

“La cultura en general en estos momentos en Argentina vive un punto de expulsión para enormes cantidades de familias que nos dedicamos a esto (...). Están desmantelando todo lo relacionado con la cultura en general y con el cine en particular”, sostuvo.

Cace destacar que la actriz suma su nombre a la nómina del Premio Platino de Honor, en la que ya figuran la brasileña Sonia Braga, los españoles Antonio Banderas, Raphael, José Sacristán y Carmen Maura; el argentino Ricardo Darín, los mexicanos Diego Luna y Adriana Barraza y el mexicano-estadounidense Edward James Olmos.

