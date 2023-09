Durante el confinamiento por el Covid-19 surgieron historias perturbadoras, pero también edificantes, conmovedoras y románticas. Como la que inspiró “Prohibido salir”, la nueva película de Big Bang Films. En medio de una entretenida charla con su esposa, la diseñadora Malú Privat, el director y guionista Sandro Ventura encontró el argumento que andaba buscando para su décimo largometraje.

“Mi esposa me contó que una pareja de amigos se acababa de separar, pero como llegó el encierro, tuvieron que seguir viviendo juntos, durante 14 días más. Luego de algún tiempo le pregunté qué había pasado con ellos. Me dijo que seguían encerrados. En ese momento decidí que sería mi próxima historia”, comenta el realizador.

Renzo Schuller y Anahí de Cárdenas protagonizan "Prohibido salir". (Foto: Álex Herbas)

La comedia familiar que llegará a los cines el 14 de setiembre, narra la vida de Carolina (Anahí de Cárdenas) y Bernabé (Renzo Schuller), una pareja que decide ponerle fin a su relación luego de 15 años y justo cuando se decreta el confinamiento obligatorio debido a la pandemia por Covid-19.

“Empezó a escribirse en el 2020 y grabamos un año después. Como estábamos en plena pandemia, los primeros ensayos se hicieron por zoom. Creo que eso sirvió para adentrarnos más en la historia. Aunque se vivían momentos tensos, muchas cosas jugaron a nuestro favor”, señala Ventura. “Durante el rodaje también hubo tensión. Tenía miedo de contagiarme porque en mi casa me esperaban mis dos hijas chiquitas y mi esposa. Me cuidaba bastante, siempre estaba a la defensiva”, destaca Schuller, actor que en el filme interpreta a Bernabé, un epidemiólogo algo hipocondríaco.

Sandro Ventura director y guionista de la película "Prohibido salir". (Foto: Big Bang)

En “Prohibido salir”, la pandemia sirvió de excusa para hablar del matrimonio, de la pareja, de la unión familiar y sobre todo de la tolerancia.

“Fue un periodo que puso a prueba a muchas parejas. Algunas se separaron, otras se juntaron y tuvieron hijos. No todo fue malo. A algunos nos volvió más fuertes y tolerantes”, comenta Sandro Ventura. “Bernabé como que quiere reconquistar a Carolina. Y en plena pandemia, lucha por mantener vivo su matrimonio”, advierte Schuller.

Sandro Ventura retrata con un saludable sentido del humor, una historia desarrollada en pandemia, en tiempos difíciles que muchos desean no recordar.

“El director italiano Mario Monicell decía que la única forma de demostrar que hemos superado la tragedia es a través de la comedia. No debemos quedarnos deprimidos en el pasado sino seguir subsistiendo. La vida no se detiene y creo que el humor es una buena manera de continuar, mirar atrás y sonreír porque no todo es grave. Hace poco perdí a mi padre y siempre que lo recuerdo, lo hago con alegría. Hay que darle la vuelta a los malos momentos”, destaca Ventura.

“Las cosas se superan riéndose. A las situaciones difíciles hay que darle vuelta con humor. el humor es valido lo lleves por dónde lo lleves y habrá quiénes lo tomen de la mejor manera y otros que no”, destaca Anahí de Cárdenas, quien da vida a Carolina, una empresaria empoderada, que se ve forzada a adaptarse a una nueva forma de trabajo obligada por la cuarentena.

“Para ella no ha sido fácil convivir con alguien que está deprimido de manera crónica. Iba tapando muchos huecos hasta que se hartó y por fin decidió empezar de nuevo y rehacer su vida. Esa probablemente había sido la decisión más racional que tomó en los últimos años, pero llegó la pandemia y sus planes tuvieron que cambiar”, subraya De Cárdenas.

En “Prohibido salir” también actúan Merly Morello, Facundo Vásquez de Velasco, Diego Lombardi, Fiorella Luna, Luciana Fuster, Santiago Suárez, Fabiana Valcárcel y Camucha Negrete. Además, marca el debut actoral de Laura Spoya en la pantalla grande.