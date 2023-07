En este mes patrio, la capital se prepara para recibir a la feria “Empoderadas y Emprendedoras”, una iniciativa realizada por primera vez en el Perú que busca impulsar y destacar el trabajo de todas aquellas mujeres emprendedoras que luchan diariamente por el Perú. Bajo el sello de La Feria, este nuevo concepto se convertirá en el epicentro del empoderamiento femenino, congregando a más de 90 marcas hechas por y para mujeres, así como a todos aquellos que apoyan esta causa.

El Hotel Country Club será el escenario durante los día sábado 22 y domingo 23 de julio, donde con un estilo parisino y una puesta en escena rosa, dará lugar a momentos instagrameables. El público podrá encontrar desde moda, accesorios, joyería, hogar, wellness, tecnología, niños, mascotas hasta pastelería y cosmética natural.

Además, no solo se enfoca en el aspecto comercial, sino que también ofrece una serie de actividades con conciertos, un glitter bar, juegos para los más pequeños, un show de stand up comedy protagonizado por Patricia Portocarrero, una charla de empoderamiento con Anahí de Cárdenas y de amor propio con La Mujer al Borde, Ale Ottazzi. Pero el compromiso de Empoderadas y Emprendedoras con la sociedad no se detiene ahí. El evento brindará su apoyo al programa “Niñas con Oportunidades” de Care Perú, con el objetivo de que más niñas y adolescentes tengan la posibilidad de cumplir sus proyectos de vida y alcanzar sus sueños.

En un contexto donde el emprendimiento femenino ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, Empoderadas y Emprendedoras se convierte en una plataforma clave para dar visibilidad y apoyo a estas valientes mujeres que lideran el camino hacia una economía más equitativa. Según cifras del Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el 70% de los emprendimientos en el país son dirigidos por mujeres, y esta tendencia se refleja en los 21 departamentos a nivel nacional.