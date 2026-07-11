Ante la falta presunta falta de respuestas a las llamadas, mensajes de texto y cartas enviadas, la exmodelo calificó el hecho como una estafa directa | Foto: Archivo GEC / Instagram / Composición EC
Ante la falta presunta falta de respuestas a las llamadas, mensajes de texto y cartas enviadas, la exmodelo calificó el hecho como una estafa directa | Foto: Archivo GEC / Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

La exmodelo Susan León denunció al cantante de cumbia Bryan Arámbulo por un supuesto incumplimiento de contrato, al no presentarse a un concierto programado para el 8 de mayo en Huaral, pese a que, según dijo, el intérprete dejó de responder las llamadas tras recibir el 50% del pago acordado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.