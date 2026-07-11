La exmodelo Susan León denunció al cantante de cumbia Bryan Arámbulo por un supuesto incumplimiento de contrato, al no presentarse a un concierto programado para el 8 de mayo en Huaral, pese a que, según dijo, el intérprete dejó de responder las llamadas tras recibir el 50% del pago acordado.

En su declaración, el contrato se realizó a fines de febrero a través del hermano y manager del cumbiambero. Para asegurar la fecha en el centro comercial Parque Huaral, León desembolsó la mitad del dinero acordado, más de cuatro mil soles.

“Tengo mi empresa hace más de 30 años, es una empresa que trabaja en todo el rubro artístico. A la firma del contrato se realizó el pago de S/ 4,250, como adelanto del 50% del monto total de la presentación, se realizó el 28 de febrero”, dijo en América TV.

Bryan Arámbulo enfrenta una denuncia por no cumplir con una presentación en el centro comercial Parque Guaral el 8 de mayo de 2026, a pesar de tener un contrato y publicidad realizada. La empresaria Susan León exigió a Indecopi la devolución de 4.250 soles (50% del pago total) que se entregaron como adelanto, pues el artista y su hermano Christian no se presentaron y no han devuelto el dinero ni responden llamadas. Además, Arámbulo tiene otra denuncia laboral por no pagar a su excantante venezolano Marcos Martínez.

A pesar de que el entorno del cantante reportó algunos inconvenientes días previos al evento, aseguraron que el show se realizaría con normalidad. Ante la promesa, la productora montó el escenario y la infraestructura técnica requerida, pero el artista nunca habría llegado al sitio.

“Me dice que sí se iba presentar. Al final yo puse mi sonido, mis luces y el artista nunca más me contestó el teléfono, el hermano nunca más me contestó el teléfono”, lamentó León en declaraciones para " América Hoy" .

Tras semanas de intentar comunicarse mediante llamadas, mensajes de WhatsApp y cartas notariales sin obtener ninguna respuesta, la exactriz decidió llevar el caso ante el Indecopi para exigir la devolución inmediata de los fondos.

Para León, la actitud de Arámbulo califica directamente como un engaño, puesto que se quedó con el dinero de un trabajo que jamás llegó a realizar, sostuvo.

“Es una estafa porque se quedan con tu dinero. No es una persona responsable que dice, ‘no voy a llegar y perfecto, te devuelvo el dinero’, pero aquí nunca más me contestó el teléfono. (...)”, enfatizó.